Hace unos días escribimos un artículo en el que os enseñábamos algo que no es muy difícil, pero hay que conocer: el lenguaje de marcas Markdown. Tras un artículo tan extenso, quedó pendiente una parte, la que hablaba de los mejores editores Markdown que hay para Linux. Eso es lo que vamos a hacer hoy, hablar de varias opciones que pueden interesar a nuestros lectores, aunque intentaremos filtrar un poco lo que incluimos.

Editores hay muchos, pero merece la pena usar uno que cumpla con algunas características básicas. Sin ir más lejos, se puede crear un archivo Markdown incluso con nano desde el terminal, pero no es algo que yo recomendaría si no podemos ver en tiempo real qué es lo que estamos haciendo. Lo que hemos incluido en esta lista son opciones que puede usar cualquiera, no sólo los amantes del teclado y editores sencillos.

Qué debe tener un software para ser de los mejores editores Markdown

Desde mi punto de vista, un buen editor Markdown tiene que soportar todo o gran parte de lo que existe en un lenguaje. Por ejemplo, Markdown permite marcar texto como si usáramos un rotulador, y eso es algo que no soportan muchos visores. De hecho, se llega al punto de que algunos de los editores que trataremos aquí no soportan eso exactamente, pero si soportan muchas otras marcas o funciones.

Hablando de visores, creo que un buen editor Markdown tiene que permitirnos ver qué estamos haciendo en tiempo real o a un clic/atajo de teclado de distancia. Aunque creamos que sabemos lo que estamos haciendo, es muy fácil olvidarnos una negrita o cualquier otra marca, y una previsualización creo que es esencial.

También creo que los mejores editores tienen que contar con al menos un poco de automatismo. Por ejemplo, hay algunos que pueden crearnos el segundo punto de una lista si hemos puesto ya el primero y luego le hemos dado a intro.

Mejores editores Markdown

Estoy convencido de que este punto decepcionará a algunos usuarios, y por eso vamos a intentar poner para todos los gustos. Antes que nada, creo que el mejor software no es el que más hace o mejor funciona; el mejor es el que más se adapte a nuestras necesidades y gustos. Por ejemplo, a mí me gusta más Kdenlive como editor de vídeo, pero si alguien se siente cómodo con Openshot, por poner mencionar uno diferente, uno es mejor para mí y el otro para él. Por ese motivo, este apartado tendrá varios puntos:

VSCode o Pulsar: lo mejor para los que no quieren moverse

Muchos editores que no llegan a ser IDEs, como Visual Studio Code o Pulsar, son compatibles en mayor o menor medida con Markdown. Si uno usa Code para el diseño/desarrollo web y hace sus pinitos en Java o Python, usar otro editor diferente para Markdown puede ser un despilfarro, algo innecesario. Si ya estamos en uno de estos editores, yo recomiendo quedarnos en él.

Estos editores, entre los que también está Brackets pero decidió abandonarnos a los usuarios de Linux, suelen tener disponible una opción nativa o alguna extensión que permite previsualizar lenguajes de marcas, y soportan todas o casi todas las opciones de Markdown.

Vim: lo mejor para los que no quieren moverse… del terminal

Me veo obligado a poner este de los primeros porque quiero evitar las posibles críticas, y en parte con razón. Vim es un editor de textos muy usado, sobre todo en la comunidad Linux, y tiene disponibles muchos complementos. No está hecho para todos los públicos, pero es muy potente.

Es del tipo de software que se puede usar íntegramente con el teclado, y de ahí que pueda ser amado y odiado a partes iguales. Como editor Markdown, su uso es el mismo que al editar cualquier otro tipo de documento que soporte, pero permite previsualizar el contenido en el navegador si se usa el complemento vim-markdown.

Notas de Vivaldi, si lo quieres todo en tu navegador

Yo escribo algunos de mis artículos desde Vivaldi, mi navegador web. Tiene una función de notas, y éstas son compatibles con Markdown. Cuando pongo la nota en «Modo visual», copio y pego en WordPress y me lo convierte a HTML respetándolo todo.

Es sólo una opción más, ideal para los que usen Vivaldi como navegador por defecto y no quieran calentarse la cabeza buscando alternativas. Entre sus características:

Botones para: Encabezados. Negrita, cursiva y tachado. Listas ordenadas y desordenadas, con posibilidad de crear sublistas metiendo o sacando el texto. Introducción de enlaces.

Permite adjuntar imágenes.

Soporta marcas como la del rotulador.

Como notas negativas, no pueden abrir archivos ni exportar a .md y no tiene previsualización en tiempo real. Para ver lo que estamos haciendo hay que entrar al Modo visual, aunque esto se soluciona, al menos parcialmente, si abrimos la misma nota en dos pestañas distintas, una en Modo texto y la otra en Modo visual; los cambios se verán en cuanto paremos de escribir durante unas décimas de segundo.

ghostwriter: para los que quieren 0 distracciones

ghostwriter es de mis opciones favoritas cuando lo que se busca es sólo generar y visualizar contenido Markdown sin distracciones. No me sorprende, ya que yo suelo usar software de KDE y este «escritor fantasma» está bajo su paraguas. Entre sus funciones:

Interfaz limpia que ayuda a estar centrado en lo importante.

Panel lateral con información como palabras escritas y tiempo utilizado.

Chuleta con marcas de Markdown (en el mismo panel).

Temas.

Opciones de vista previa.

Atajos de teclado.

Modo Máquina de Escribir o Hemingway (desactiva algunas teclas, como la de borrado y retroceso)

Apostrophe: sencillo sin renuncias

Apostrophe es similar al anterior, pero uno tiene una filosofía KDE y este tiene una filosofía más GNOME. Esto significa en que es más simple, pero eso es bueno si es lo que buscas. Tiene aún menos distracciones. Entre sus características:

Interfaz de lo más limpia que encontrarás. Lo de evitar distracciones se lleva al extremo, y hasta la barra superior desaparece mientras estás escribiendo.

Pantalla simple o doble, a elegir.

Atajos de teclado para tareas básicas como mostrar el visor si no se está a pantalla dividida.

Conteo de palabras, tiempo y otras estadísticas, que se puede configurar.

Modo Hemingway.

Joplin: completo y bonito en cualquier entorno y sistema

Una de las mejores opciones es Joplin. Hemos escrito varios artículos sobre este editor/visor de Markdown, pero quizá no lo suficiente. Es un editor que queda bien en cualquier entorno gráfico y sistema operativo, sea Linux, macOS, Windows o donde pueda ejecutarse. Si Apostrophe es de lo mejor para GNOME y ghostwriter para KDE, es como si Joplin hubiera pensado «¿Como puedo gustarles a todos?» y hubieran sacado una herramienta con eso en mente.

En cuanto a funciones, es de los que ofrecen muchas opciones, y cuenta con:

Corrector ortográfico de serie.

Posibilidad de abrir los documentos en el programa por defecto, lo que puede ayudar a entender cómo quedará el documento en general.

Varios temas, además de los claro y oscuro de siempre.

Barra desde donde añadir las marcas, entre lo que además de negrita, cursiva, etc, encontramos lineas horizontales y un botón para la hora y fecha.

Posibilidad de sincronizar con su nube propia, Dropbox y OneDrive. También tiene app para móviles e incluso para el terminal.

Editor de texto enriquecido.

Alarma.

Obsidian

Obsidian es un software tan de código abierto como Vivaldi. Tienen un porcentaje alto que se puede revisar, pero un tanto por cien pequeño que es propietario, y por eso no son FOSS del todo. Pero por lo menos sí en parte. Está creado en Electron y JavaScript, y está disponible para macOS y Windows además de para Linux.

Tiene una interfaz sencilla y compleja al mismo tiempo, pero el editor en sí se puede usar sin problemas tras iniciar el programa. Lo cierto es que usarlo es un poco extraño, ya que por defecto mezcla en una misma vista las del texto plano y la previsualización.

Por ejemplo, cuando ponemos dos asteriscos empieza a poner en negrita el texto que le sigue, y terminará presentándolo ya con su formato cuando pongamos las dos al final. Eso me gusta, pero también puede resultar extraño.

Entre sus características que no hayamos puesto ya por aquí, quizá volver a mencionar su vista compuesta, y que soporta todo el Markdown que he probado con él. De lo que más me ha gustado es que cuando se usan los 3 acentos cerrados para el código y se pone el nombre del lenguaje, éste aparece en la parte de arriba a la derecha del contenedor y se puede copiar haciendo clic en él.

Glow: lo mejor para los amantes del CLI

Glow es un editor Markdown tipo CLI. Si está incluido en este artículo es porque muchos usuarios de Linux prefieren herramientas del terminal, y una de las mejores opciones que no requieren complementos extra es esta.

Con algo que se ejecuta en el terminal, no podemos esperar muchas florituras. Es un editor como todos esos que viven en los terminales, y lo primero que tendremos que hacer es olvidarnos del ratón. Si pulsamos el interrogante en el modo de visualización, accederemos a una chuleta que nos indicará los controles, como la «e» para entrar en el modo de edición.

Sus características no son muchas, y pasan por que se crea y visualiza el contenido desde el terminal. Como en estas ventanas no puede haber texto más grande y más pequeño, por ejemplo las cabeceras h1 se ven con un fondo azul, pero ya no a partir de las h2.

Algunos candidatos a entrar en la lista de mejores editores Markdown

Otros que pueden resultar interesantes y podrían estar en la lista de mejores editores Markdown:

Cuidado con emocionarse demasiado con un editor

Con esto del Markdown, quiero dejar una cosa clara. Markdown no es como el HTML que son unas cuantas etiquetas que soportan prácticamente el 100% de los navegadores web. Es un lenguaje de marcas en donde se añade poco y muy espaciado en el tiempo, por lo que no hay que fliparse -que es la palabra que quería usar en el encabezado anterior- y elegir un editor que haga de todo si no vamos a poder compartir los documentos en formato .md porque quien los va a recibir no usa el mismo software que nosotros.

Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero esto del Markdown es un poco más parecido al CSS que al HTML: al crear un sitio web, se usa el CSS que creemos que se verá bien en casi todos los escenarios. Lógicamente, siempre podemos decirle a alguien que use el navegador con el que hemos hecho las pruebas, pero lo mejor es ir a lo seguro.

Por qué tu favorito no está entre mis mejores editores Markdown

Hay muchos editores y muy buenos, pero si el que tú estás pensando no está aquí puede ser por varios motivos:

No lo conozco. Sencillamente comenta en este artículo y probablemente lo incluya, si me parece que merece la pena.

Da problemas para instalarse en algunas distros.

No está en desarrollo activo.

Tiene compras integradas o para desbloquear funciones (ej. Typora).

No diré nombres, pero hay alguno popular que no ha entrado en la lista porque por ejemplo la función de previsualización no nos funciona a muchos usuarios. Lo que hay aquí es sólo software fiable, que funciona y está al día.

Esto es lo que ha pasado mi filtro. ¿Tenéis alguna sugerencia? Comentad y probablemente se añada a este artículo.