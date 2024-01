¿El mejor software es el que más hace o el que llega más lejos?

Andaba yo probando editores Markdown, viendo de qué era capaz cada uno, de qué no, y una pregunta empezó a rondar por mi cabeza: ¿es siempre el mejor software el que más hace o el que llega más lejos? Un programa puede ser muy potente, pero si nos limita de algún modo, bueno, como decían en un anuncio, aunque no es exactamente lo mismo, la potencia sin control no sirve de nada.

Aquí en Linux Adictos, en donde la mayoría de lectores y editores usamos Linux, la primera pregunta que nos podemos hacer tras empezar a pensar en esto es si es mejor Linux o Windows. El sistema de Microsoft llega más lejos -como se demuestra con los juegos- mientras que con Linux podemos hacer más, algo que quedaría demostrado justamente en que no nos dejan jugar a algunos títulos porque es más fácil hacer trampas. Lo sé, no es el mejor ejemplo, pero creo que se entiende.

El mejor software depende de qué vamos a hacer con él

Eso del mejor software es algo que no tiene una única respuesta. Al final, yo digo que lo mejor en el apartado que sea es lo que mejor se adapta a nuestras necesidades, y para mí es mejor Linux porque cumple con mis expectativas. Todo me resulta más sencillo, el rendimiento es mejor y es lo que elijo usar.

Pero, ¿pensaría igual si todo mi trabajo guardara una relación estrecha con Windows? Creo que no. Si tuviera que desarrollar para Windows, por ejemplo, y usar programas privativos que sólo están para el sistema de Microsoft, probablemente terminaría rindiéndome a la evidencia. Pero es que un sistema operativo es un montón de software que por lo general usamos sólo para nosotros.

Para entender a qué me refiero con lo anterior, podemos explicarlo con WhatsApp o Telegram. WhatsApp es peor, pero, por lo menos en países como España, es la aplicación de mensajería más usada. ¿Para qué quiero yo todas las funciones de Telegram si no puedo usarlas con nadie? WhatsApp llega más lejos, por lo que, si me permite comunicarme con más gente, es mejor app de mensajería que Telegram.

La compatibilidad es algo a tener en cuenta

Volvamos al Markdown. Entre los editores que probé había algunos que sobresalían, pero eso no es siempre bueno. «¿Cómo?» se estará preguntando más de uno, y la respuesta la tenemos en la compatibilidad. El mejor ejemplo es Visual Studio Code, que además de lo que puede hacer por defecto puede instalar extensiones. El editor/visor Markdown de Visual Studio Code puede, con estas extensiones, crear diagramas UML e incluso mostrar gráficas, lo que le hace ser el mejor editor o uno de los mejores. El problema es que eso ya no es un editor Markdown, es algo más.

Y si lo que queremos es crear documentos .md, ese «mejor editor» no lo es tanto. Si yo creo un documento con diagramas UML y gráficas y lo comparto, quien recibe el documento debe ser capaz de visualizarlo, y su su visor no es compatible no verá parte del contenido.

Uso personal vs. uso compartido

Cuando era pequeño, yo quería una consola, y mi hermano mayor me dijo que iba a comprarme «la mejor». Yo le dije que quería una «peor» porque era la que tenían mis amigos y tendría más juegos, y al final aceptó a regañadientes. Después de eso tuve decenas de juegos disponibles, y su hubiera tenido «la mejor», en una semana habría terminado con todos y tendría que haberme gastado mucho más dinero. Un dato: eran de cartuchos, por si alguien está pensando en modificaciones y esas cosas.

Más recientemente elegí PlayStation porque ya conocía a un grupo de jugadores con los que podía pasar tiempo jugando al Call of Duty. Y siendo malo era un componente valioso del equipo, puesto que ellos se centraban en la acción y yo en ganar la «demolición. No sé por qué, pero veo relación: no sería tan malo si estando limitado hacía lo que se esperaba de mí.

Lo mismo cuando nos rendimos a WhatsApp o si alguien decide quedarse en Windows. Al final lo mejor es lo que mejor podemos usar. Lo contrario puede ser el típico coche de lujo que tenemos en el garaje. Si no lo vamos a usar…

Por suerte, Linux es de ese tipo de software del que podemos hacer un uso personal.