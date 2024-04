Sí. A veces hecho de menos Windows. No lo uso como sistema principal desde 2007, cuando di el salto definitivo a Linux, pero a veces me gustaría. Estando por encima del 70% en equipos de escritorio, es el sistema operativo que más cuidan los desarrolladores, y eso se nota. Todas las aplicaciones importantes están para Windows, incluso muchas que se desarrollan principalmente para Linux, y cuando algo me va mal es inevitable pensar en cómo me iría si intentara lo mismo en el sistema de Microsoft.

Si lo hecho de menos ahora es por mi centro multimedia, aquel en el que quiero ver cualquier tipo de contenido, escuchar música y jugar a emuladores. En los últimos días he probado varios sistemas en mi Raspberry Pi, como Batocera, FydeOS o Android – también en su versión tv -, pero nada me satisface. Todo tiene unas carencias que no tiene Windows, y uno se plantea hacer una especie de «system hopping» y darle otra oportunidad a un sistema que por lo general parece que le provoque urticaria.

Por qué pienso en Windows

Cuando algo nos va mal, es habitual echar una mirada atrás en el tiempo y ponerse a recordar. Estos días he estado probando a ver cierto contenido con una VPN, pero mi equipo principal para el entretenimiento va muy justo y no funciona especialmente bien. A veces sí, a veces no… La última vez que lo he hecho me ha añadido un perfil en el apartado de redes del sistema operativo que me dejó sin conexión hasta que descubrí qué era lo que estaba pasando. Así que uno se pone a pensar:

Android en la Raspberry Pi: para ser honesto, no tengo claro que no funcione y es probable que lo haga si elijo el perfil adecuado y reinicio. Pero el hecho es que no conseguí que sonara ni en Android, ni Android TV, ambos de KonstaKANG, ni Emteria. No había audio. Android en la Raspberry Pi, ahora que funciona la aceleración por hardware, sería casi perfecto para lo que yo busco. Me permitiría hacer uso de VPNs, un montón de aplicaciones y a buen rendimiento, pero si no se oye nada, no sirve. Lo volveré a intentar uno de estos días, aunque no sería lo mejor para la emulación.

Batocera Linux: ofrece buen rendimiento y tiene Kodi incluido, pero no permite usar VPNs ni cuenta con un sencillo navegador.

Raspberry Pi OS: la versión de 32 bits, sí, podría valer. Me permite usar AceStream… pero no instalar software de 64bit. La de 64bit no me permite usar AceStream.

Mi Xiaomi Mi Box es una opción, pero con 8GB de almacenamiento y 2GB de RAM se me queda corta.

Adquirí un Apple TV en 2015 y es una delicia, pero sólo para aplicaciones oficiales.

Al final suelo decantarme por el viejo portátil con Manjaro. Lo malo es que el rendimiento no es el mejor, y el uso de VPNs no es el más adecuado.

Windows, por su parte, tiene disponibles montones de aplicaciones, incluso en la Microsoft Store. Tiene Kodi, tiene VPNs, es compatible con ES-DE y hay documentación para conseguir de todo, incluso aquello menos lícito. Como pasa con Ubuntu cuando se busca información sobre cómo hacer algo en Linux, la mayoría de tutoriales tienen a Windows de fondo, y si quieres hacerlo en Linux hay que buscar la manera.

Pero luego lo instalo y se me pasa

Eso que nos hizo mirar atrás en el tiempo es lo mismo que hace que, por lo menos en mi caso, no vuelva a Windows. Esto es como cuando uno recuerda a una ex-pareja en un momento en el que no está del todo bien: sólo recuerda lo bueno, pero si pensamos más a fondo también vamos a recordar el motivo por el que lo dejamos estar.

En el caso de Windows, yo lo tenía con inicio dual junto a Ubuntu, y me ponía malo lo lento que iba todo. Al final me pasaba todo el tiempo en Ubuntu, y cuando solucioné algunos problemas desinstalé Windows. Tiempo después aprendí cómo usar ES-DE en Manjaro y ahí me he quedado hasta ahora.

El rendimiento fue lo que me hizo abandonar Windows hace tanto tiempo, y no lo volveré a usar a menos que me obliguen. Eso o tenga un súper ordenador para un centro multimedia. Al final Linux termina dándome más alegrías.