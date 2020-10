Apostrophe: conoce este editor Markdown sin distracciones

Hoy te presento Apostrophe, un editor Markdown sin distraccciones con el que poder crear de forma muy sencilla desde tu distro GNU/Linux favorita. Este formato llamado Markdown es básicamente un lenguaje de marcado ligero, una sintaxis de texto sin formato creada por John Gruber en 2004, diseñada para que sea fácil de leer y escribir.

La legibilidad es la base de Markdown, ofreciendo una serie de ventajas e ideal para escribir en la web o emails, aunque no pretende sustituir HTML. Además, es un formato de escritura, no de publicación. Controlarás la visualización del documento, el formato de las palabras en negrita/cursiva o normal, permite agregar imágenes, crear listas, etc. Todo eso se puede con Markdown y con el editor Apostrophe…

Antes de nada también me gustaría agregar que Markdown se escribió usando Perl en su origen, pero luego traducida a PHP, Python, Ruby, Java, y Common Lips. Se distribuye bajo licencia BSD y se distribuye como plugin también para diferentes CMS o sistemas de gestión de contenidos como WordPress. Markdown convertirá el texto marcado en documentos XHTML usando html2text, una herramienta desarrollada por Aaron Swartz.

La interfaz de Apostrophe es muy sencilla, sin distracciones, permitiendo editar Markdown de forma simple. Simplicidad y elegancia es lo que mejor describe a su interfaz gráfica.

Su instalación y ejecución no pueden ser más simples, ya que se encuentra empaquetado en paquetes Flatpak, y puedes descargarlo desde aquí. Actualmente lo encuentras en la versión 2.2.0.3.

En esta versión hay una serie de errores corregidos y mejoras como: