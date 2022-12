Cuando empecé a escribir código (el más simple, sólo HTML) y me di cuenta de que podía ser más eficiente, el primer editor de textos más serio que probé fue Atom. Me gustó, pero el soporte y rendimiento me hizo pasarme poco después a Visual Studio Code. El tiempo me dio la razón, ya que GitHub, propiedad de Microsoft, decidió darle la espalda al editor que empezó para centrarse en VSCode. Pero bueno, en general soy alguien al que no le gustan los cambios, y los que disfrutaban con Atom han de saber que va a seguir adelante, pero con otro nombre: Pulsar.

El nombre no se ha puesto al azar, o no completamente. Lo que desarrolló GitHub tenía el nombre de «átomo», de la RAE «Partícula indivisible por métodos químicos, formada por un núcleo rodeado de electrones«. Por otra parte, según la definición en Wikipedia, un púlsar es «una estrella de neutrones que gira muy rápido y que está altamente magnetizada«. En ambos casos se han usado nombres que se dan en la ciencia, aunque un átomo sea mucho más pequeño que un púlsar.

Pulsar es compatible con las extensiones de Atom

Desde el pasado 15 de diciembre, Atom se ha movido a un repositorio de sólo lectura, es decir, el código está disponible, pero ya no se pueden entregar cambios. Desde antes de que aquel editor hackeable pasara a mejor vida, algunos de sus desarrolladores formaron equipo para trabajar en algo que llamaron Atom Community, lo que era una clara declaración de intenciones: no permitir que el «átomo» se desvaneciera por completo.

Así, el final de la historia de Atom dejaba «una escena post-creditos», y el público sólo tenía que esperar al anuncio de la continuación de la obra. Esa continuación cambió su título y, al final, el nombre elegido ha sido el de Pulsar. La intención no será que Pulsar sea sólo un Atom con soporte extendido; lo que busca el nuevo equipo de desarrolladores es también evolucionar, es decir, seguir añadiendo funciones para que el editor hackeable recupere, al menos, algo del terreno perdido.

Cómo es en la actualidad el nuevo «editor hackeable»

Sé que Atom/Pulsar no es el único editor con esta característica, pero sí es el que la añade en su presentación o eslogan. Según nos cuentan, está en sus primeras fases, pero ya hay disponible una beta (recibiría el nombre alfa lo que probaran internamente, algo que, de hecho, debe ser así por definición). Es multiplataforma, y en estos momentos no funcionan las actualizaciones automáticas.

En cuanto a los paquetes, una de las primeras y más grandes tareas del equipo de Pulsar ha sido sustituir el repositorio de paquetes cerrado de Atom.io por el suyo propio, de manera que los usuarios puedan seguir descargando desde un ecosistema muy grande. La búsqueda y descarga de paquetes del repositorio es, dicen, totalmente funcional, pero otras funciones para mantener los paquetes no lo son.

Diseño sujeto a cambios

En lo personal, creo que el logotipo seguirá siendo el mismo siempre, pero hay mucho que puede cambiar. Por ejemplo, hay inconsistencias generales que deben ser pulidas. Entre ellas se menciona el logotipo, por lo que cualquier cosa puede terminar siendo diferente cuando se lance la versión estable. Lo de las inconsistencias se entiende cuando se visita su página web, cuando se entra y se ve que el color de fondo es algo así como un gris oscuro azulado, el color principal (texto) es otro gris claro pero en los botones se ve un verde que no termina de encajar. Tampoco termina de encajar la información de las noticias.

En cuanto al editor en sí, a mí me recuerda mucho al Atom que probé, pero lo cierto es que hace ya mucho de aquello y la memoria podría estar jugándome una mala pasada. En lo poco que he probado, no he encontrado la manera de ponerlo en español.

Los usuarios interesados pueden leer más sobre Pulsar en su página de GitHub o en su página web oficial. Como dato, hay una AppImage para los usuarios de Linux.