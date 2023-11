Con poco tiempo de diferencia, Canonical anunció el nombre en clave que tendrá Ubuntu 24.04, Noble Numbat, la fecha de lanzamiento de su versión estable, el próximo 25 de abril, y que ya habían dado comienzo a su desarrollo. Fue un tres en uno, pero los mejores aceites de donde sale la expresión llegan hasta al menos 6 en 1. A medio camino se quedan los primeros pasos de un nuevo desarrollo de Ubuntu, y el cuarto y último ya se ha dado.

Aunque aún hay que esperar a que todo esté subido en todas los sabores oficiales, ya se puede descargar la primera Daily Build del numbat noble. Por lo menos en la edición principal, la imagen no está disponible en el apartado de la ISO «actual», pero sí en el «pendiente». Las Daily Build se pueden descargar desde el cdimage de Ubuntu, y estas imágenes suelen tener un tamaño bastante más grande que el de la versión final.

Qué ofrece ahora mismo Ubuntu 24.04

Bueno, nada que no podamos usar ya en 23.10 Mantic Minotaur. El desarrollo de Ubuntu queda más o menos así:

Día de lanzamiento. Todos los sabores oficiales lanzan de manera oficial una nueva versión estable. Anuncian el nombre en clave. En el caso de la próxima versión, Noble Numbat. Empiezan el desarrollo. Los primeros días se hacen algunos cambios iniciales y también hay debates. Daily Build. Ponen a disposición del que quiera probarla una nueva ISO de desarrollo de la versión que llegará en seis meses.

El punto 4 es el que hace que todo vuelva a la «normalidad»: hay una versión estable y otra en desarrollo con la hoja de ruta ya marcada. Las primeras imágenes de una versión que ha empezado a desarrollarse son poco menos que la versión anterior con los repositorios «dev», o si preferís usar otra etiqueta, aunque no estoy seguro de que valgan para este caso, los «unstable». La intención es empezar a añadir sobre una versión estable todo lo que tendrá el siguiente lanzamiento, y también eliminar los cambios que crean que no quedan bien.

¿Adiós al instalador «legacy»?

Es muy pronto para afirmar esto, y más teniendo en cuenta que la primera ISO de Ubuntu (GNOME) ni siquiera tiene imagen en el apartado «current», pero me llama la atención que entre las imágenes que ofrece no haya ninguna con el instalador «legacy», que es el que se usaba hasta la llegada del nuevo basado en Flutter, con el que ha convivido un tiempo.

Lo cierto es que debe llegar un momento en el que sólo ofrezcan una opción, y teniendo en cuenta que Ubuntu 24.04 será una versión LTS, podría ser buen punto para despedirse del instalador anterior.

¿Debo instalarla si soy un usuario normal no-desarrollador?

Rotundamente no. Aunque para cubrir todas las posibilidades, sí si lo que quieres es estar ante algo que va añadiendo novedades muy rápido y vas viendo de primera mano todos los cambios que van llegando, pero sabiendo que es 102% seguro de que te vas a topar con algún bug. No me parece buena idea en ningún caso si se realizan trabajos importantes en ese equipo.

Si estás en este selecto y pequeño grupo de osados, puedes intentar «activar» Rolling Rhino. Es un script de Martin Wimpress, anterior encargado del escritorio de Ubuntu y líder de Ubuntu MATE desde el principio, que lo que hace es básicamente cambiar, o mejor dicho, que una Daily Build de Ubuntu use siempre los repositorios para desarrolladores. Cuando dentro de 6 meses lancen Noble Numbat y empiece el desarrollo de OAdjetivo OAnimal, los repositorios darán el salto de Numbat a OAdjetivo y vuelta a empezar.

Para quién son las Daily Build

Para desarrolladores y para gente como yo, que escribo en varios blogs de Linux, veo qué van introduciendo y voy informando. Entre los desarrolladores hay dos tipos: los que se encargan de apartados como el entorno gráfico, librerías y software como Python y curl, y aquellos que quieren asegurarse de que su aplicación funciona bien cuando llegue la versión estable del sistema operativo. Los primeros sí deben usar las Daily Build, y a poder ser de nativo; los segundos tienen más margen, y pueden esperar perfectamente 4 meses antes de empezar a realizar sus pruebas.

Qué traerá de nuevo Ubuntu 24.04 Noble Numbat

No tengo una bola de crista, pero sí memoria e incluso artículos de archivo aquí en Linux Adictos. No hay ningún motivo para pensar que no se usará GNOME 46; lo de GNOME 40 fue un caso especial por todos los cambios que introdujeron y se saltaron una versión. Así que la novedad destacada que seguro llega es GNOME 46. En otras ediciones, como Kubuntu, podrían mantenerse en un escritorio que se considere estable, y la edición KDE podría mantenerse, por tercera vez consecutiva, en Plasma 5.27.

El otro punto más importante de cada lanzamiento es el kernel, y habrá que ver si usa Linux 6.7 o 6.8. Yo apostaría más por el segundo. A todo esto le acompañarán nuevas versiones de aplicaciones y un soporte de 5 años.

Ubuntu 24.04 llegará el 25 de abril de 2024.