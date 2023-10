¿Sabéis lo que es un «numbat»? Yo tampoco. Pero tampoco es novedad, ya que pocas veces conozco el animal que usa Canonical para dar nombre a sus nuevos lanzamientos. Sí sé lo que es un gorila, un hipopótamo o una langosta, pero no sabía que era un dingo y había visto pero no sabría darle nombre a un armiño ni tampoco a un kudu. Se sabía que Ubuntu 24.04 tendría como mascota a un animal «noble», y ahora ya sabemos qué animal será ese.

El animal será el numbat, o de lo contrario no habríamos iniciado con esa pregunta. Y el nombre completo, Ubuntu 24.04 Noble Numbat. Llegado a este punto toca explicar un poco qué es este animal: su nombre científico es «Myrmecobius fasciatus», y es una especie de marsupial (más información, en Internet o la Wikipedia). No se suele encontrar en África, pero ya sabemos que esta norma para darle nombre a las versiones de Ubuntu no es muy estricta, que se lo pregunten al actual minotauro.

Ubuntu 24.04 llegará el 25 de abril

La segunda parte del tres en uno es que el desarrollo de Ubuntu 24.04 ya ha comenzado. Esto no significa que ya se pueda probar; sólo han empezado a dar los primeros pasos, toma de decisiones, etc. En los próximos días subirán la primera Daily Live, momento en el que podremos descargar básicamente un Mantic Minotaur con los repositorios de desarrollo sobre el que se va añadiendo todo y dando forma al futuro Noble Numbat.

Por último, pero no menos importante, se ha dado a conocer la fecha de lanzamiento de este numbat noble. Salvo en 2006, que si no me equivoco fue la única vez en la que se lanzó algo en junio, los lanzamientos de Ubuntu llegan en abril y octubre, y tras un lanzamiento del mes 10 toca uno en el mes 04. El día exacto será el 25 de abril.

Sobre las novedades, Linux 6.7 o 6.8, paquetes y escritorios actualizados, entre los que la edición principal usará GNOME 46 y la KDE debería seguir en 5.27, ya que me parece poco probable que una versión con soporte de larga duración suba a un Plasma tan nuevo. Noble Numbat será una versión LTS.