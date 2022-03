En abril del año pasado, en la comunidad Linux tuvimos dos grandes lanzamientos: GNOME 40 y GTK4. Fedora no se lo pensó e hizo lo que hace siempre, es decir, añadir a su sistema operativo la última versión del software que había disponible. Canonical pensó que era muy pronto para dar un salto, de hecho dos, tan grandes, por lo que se quedó en GNOME 3.38 y fue realizando los cambios con más paciencia. En algún momento tenía que volver a la normalidad, y esa normalidad llegará junto al lanzamiento de Ubuntu 22.04.

Como Fedora, Ubuntu siempre ha usado la última versión de GNOME en su sistema operativo, salvo en los dos últimos lanzamientos para evitar que su sistema operativo terminara siendo un poco «buggy». GNOME 40 fue un salto enorme, y con el salto ya dado en Impish Indri, el salto de la v40 de GNOME a la v42 ya no es tanto en comparación. Así que en las Daily Build ya están usando GNOME 42, y raro es el caso en el que un sistema operativo da pasos atrás, y menos cuando estamos a justo un mes del lanzamiento de la versión estable.

Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish llegará el 21 de abril

Además de la nueva versión de GNOME, que actualmente está usando la beta, hay otros cambios interesantes. Por ejemplo, desde los ajustes de apariencia podremos cambiar el color de acento. Por defecto seguirá siendo en naranja, pero se podrán elegir otros colores como el rojo o el morado. Si lo hacemos, cambiarán, por ejemplo, las bandas de selección o el color de las carpetas de Nautilus, así como el centro de software (Snap Store). Además, y sin instalar extensiones ni introducir nada en el terminal, podremos convertir el panel en un dock como en la captura de cabecera, y los iconos, como el de la carpeta personal, aparecen de inicio abajo a la derecha, y no arriba a la izquierda como en Impish Indri y anteriores.

Tampoco deja de llamar la atención que ya están usando el nuevo logotipo, tal y como podéis ver en la captura, desde el apartado «Acerca de», y lo que aparece mientras está iniciando el sistema operativo; no lo están usando aún en la página web oficial. Nos guste o no, tendremos que empezar a acostumbrarnos. Y una cosa más, por lo menos de las que he notado, en el menú de arriba a la derecha, al elegir alguna opción, como la de apagado, ahora se despliega un menú, en vez de aparecer en forma de ventana emergente.

Ubuntu 22.04 llegará el próximo 21 de abril, y será una versión LTS con muchas novedades, por lo que merecerá la pena actualizar el mismo día.