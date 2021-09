Hace unos días leí una opinión en un medio que decía que Ubuntu tenía que olvidarse de los lanzamientos normales y, en su lugar, lanzar un sistema operativo Rolling Release. Su opinión la motivaba la hoja de ruta de Canonical: cada dos años en abril lanza una versión LTS, y luego, cada seis meses, tenemos un lanzamiento normal que, desde su punto de vista, no son más que ensayos de cara al siguiente Long Term Support. Tenga razón o no, hace ya más de un año que existe Rolling Rhino, lo que nos va a permitir hacer más o menos eso, pero tenemos que instalarlo.

Rolling Rhino es una herramienta que creó hace ya tiempo Martin Wimpress, quien hasta hace poco formaba parte del equipo de Canonical. Lo que hace es básicamente cambiar los repositorios de la Daily Live a los de desarrolladores, y eso debería quedarse así para siempre. Canonical prefiere entregarnos un sistema cada seis meses, y que por lo menos tengamos algo actualizado y estable dos veces al año.

Instala Rolling Rhino en menos de tres minutos

Antes de continuar, tenemos que avisar de lo que estaremos haciendo aquí. Debian es muy conservador, y Ubuntu también lo es, pero a su modo. Los primeros sí que lanzan un sistema operativo cada dos años aproximadamente, pero también tienen sus «testing» y repositorios experimentales. Ubuntu lo que hace es lanzar las Daily Build que se actualizan a diario con todo lo nuevo que van añadiendo.

Lo que haremos al instalar Rolling Rhino es cambiar los repositorios, por lo que no estarán limitados a una marca (actualmente Impish) y seguirán actualizándose tras un nuevo lanzamiento. Y en cuanto a la estabilidad, tendrá vaivenes, siendo más estable en abril y octubre y algo menos en agosto y febrero. El motivo es que las primeras Daily Build son el sistema anterior, y sobre éste irán añadiendo los cambios. Primero habrá bugs y se corregirán cuando la versión estable esté cerca.

Explicado esto, instalar Rolling Rhino está a cuatro comandos y tres minutos de distancia:

sudo apt install git git clone https://github.com/wimpysworld/rolling-rhino.git cd rolling-rhino sudo ./rolling-rhino

Una vez introducidos los comandos, tenemos que aceptar los mensajes que nos muestra. Cuando veamos el logo, listo.

Los avisos son sólo eso, avisos

Tal y como leemos en su página de GitHub, cada vez que se actualicen los repositorios con apt update veremos varios errores que nos dicen que estamos ante una versión conflictiva. Martin dice que no son más que avisos, y que se muestran porque se esperaba que tuvieran una marca como Impish, pero están el Devel. No pasa nada; está correcto. En lo que sí hay que tener más cuidado es en instalar repositorios de terceros, ya que podrían dejar de funcionar. Es algo que no suele pasar.

¿Y por qué crearnos un Ubuntu Rolling Release? Está claro que esto no es como Arch Linux. El «target» son más aquellos que quieren ver todo lo que están añadiendo al día o para los desarrolladores, esos que de otro modo tendrían que instalar la nueva ISO para poder seguir trabajando. O para los más osados. Sea por el motivo que sea, Rolling Rhino, que también tiene nombre y adjetivo de animal, convierte Ubuntu en un Rolling Release… más o menos.