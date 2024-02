La inmutabilidad está de moda. Bueno, en parte. Hay varios proyectos que se desplazan en esa dirección, como los nuevos Fedora Spin Desktop, y otros que ya nacieron con esa característica como una de sus razones de ser, como BlendOS. Canonical está experimentando con eso, y se espera que lance Ubuntu Core Desktop en un futuro no demasiado lejano.

De hecho, se esperaba que Ubuntu Core Desktop llegara este abril, pero en estos momentos tiene muchos problemas que corregir y se ha retrasado, como mínimo , hasta octubre. Cuando podamos usarla, ¿qué es lo que obtendremos? Os lo explicamos.

Ubuntu Core Desktop ya se puede probar

Tal y como explicamos en este artículo, Ubuntu Core Desktop ya se puede probar. El nombre que aparece en pantalla mientras está cargando y en capturas como la que encabeza este artículo leemos sólo «Ubuntu Core», pero nosotros le añadimos el «Desktop» detrás porque así lo hemos leído en diferentes medios y porque sólo «Ubuntu Core» es también la opción para el Internet de las cosas (IoT). Lo que hay que hacer es ir a la página que indicamos, descargar una imagen y ejecutarla en desde un USB o en una máquina virtual. Tiene que iniciar en modo EFI para que arranque.

Al iniciar hará una especie de instalación, que más bien es preparar la imagen. Al entrar al sistema operativo tendremos que indicarle una disposición del teclado, que en el momento de escribir este artículo tiene un bug y no permite comprobar si lo hemos elegido bien o no, nos pedirá que nos conectemos a Internet, un usuario y contraseña, etc. Es prácticamente lo mismo que cuando instalamos el sistema normal, con la diferencia de que al configurar todos los parámetros ya entraremos al sistema operativo en sí. Y el teclado ya funciona en la disposición elegida.

Al abrir el terminal, y poner la contraseña, veremos un largo mensaje que explica qué es Ubuntu Core: una «mini edición transaccional de Ubuntu» diseñada para un uso mínimo, para máquinas virtuales y firmware. Que podamos abrir el terminal es algo que va y viene, ya que yo lo pude abrir hace meses, hay gente que dice que la app fue eliminada y ahora vuelve a estar disponible.

Sistema limitado, basado en snaps e irrompible

En el mensaje se menciona también a la versión clásica con base DEB, la opción a elegir si queremos la experiencia completa. Este Ubuntu Core Desktop es para los que prefieren tener algo que no puedan echar a perder instalando paquetes y realizando muchas configuraciones, y el software que podrán usar es básicamente el que hay en Snapcraft.

En realidad, ni eso. Habrá paquetes que no se podrán instalar, como Visual Studio Code, o por lo menos es así en la actualidad. Si escribimos sudo snap install code , nos arrojará un error informando sobre que ese tipo de paquete requiere «confinamiento clásico que sólo está disponible en sistemas clásicos», o esa es la versión de Canonical. Los Fedora Atomic Desktops si pueden instalarlo.

Y es que Canonical es dueño, amo y señor de los paquetes snap, y no planea soportar los flatpak de ninguna manera. Eso le hace estar por detrás de la competencia por ofrecer menos opciones, y si no poder instalar algunos snap no fuera suficiente, no se puede añadir soporte para nada más. Se abriría un abanico de posibilidades si se pudieran lanzar AppImages, pero como el paquete libfuse2, necesario para abrir estos paquetes, está en los repositorios oficiales, hay que usar APT y APT no está disponible, no se pueden abrir AppImages tampoco.

¿Workshops?

Lo cierto es que parece que Canonical sí se guarda algo, pero de momento no hay información al respecto. Disponible como una especie de aplicación con icono de terminal, encontramos Workshops. Cuando lo abrimos, vemos algo como lo siguiente:

Aunque no está claro cómo usarlo, parece claro que es un programa para ejecutar software en contenedores. Sabremos más en los próximos meses.

Aún está en desarrollo

Todo esto es así en la actualidad, y no sabremos 100% seguro cómo será Ubuntu Core Desktop hasta que se lance su primera versión estable. Estando Canonical detrás, está claro que el soporte para paquetes flatpak no llegará, pero no parece descabellado que añadan el paquete libfuse2 a Ubuntu Core Desktop para que pueda hacer algo más.

Por defecto sí tenemos un navegador, se puede instalar LibreOffice, Thunderbird y VLC, lo que le permiten ofrecer una experiencia justa, tal y como indica el mensaje del terminal. Ahora bien, si se necesita software como Visual Studio Code o librerías como FFmpeg o ImageMagick, no es una opción.