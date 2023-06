Hace unos días publicábamos una noticia en la que adelantábamos la intención de Canonical de lanzar una versión de Ubuntu que usaría todo el software en paquetes snap. Sería una opción inmutable, que dicho de otro modo es algo que no se puede romper y a prueba de manazas. Claro está, sacrificando mucho para los que prefieren tener más control sobre su sistema operativo. Esa opción ya se puede probar, aunque creo que no es necesario decir que no está preparada para equipos de producción.

Yo acabo de descubrir la noticia gracias a Joey Sneddon, quien ha explicado como hacernos con una de estas imágenes (más abajo lo detallamos). Una vez nos bajamos la imagen podremos probar cómo sería, aunque en un principio, esa versión de Ubuntu inmutable, y he de reconocer que la prueba no me ha resultado muy satisfactoria.

Cómo probar la versión inmutable de Ubuntu

Los pasos a seguir para probar la versión inmutable de Ubuntu serían estos:

Vamos a la página de GitHub de Ubuntu Core y luego vamos al apartado «Actions» (enlace directo). Buscamos una «build-image» y hacemos clic. Debajo, en «artifacts», hacemos clic en «image» y la descargamos. Es un ZIP de unos 2GB. Una vez descargado el ZIP, lo descomprimimos. Al final tendremos una imagen que en el momento de escribir este artículo se llama pc.img y tiene un peso de unos 12GB.

Para probarla podemos hacerlo desde GNOME Boxes (no he probado VirtualBox) si activamos el inicio UEFI, y también se puede grabar en un USB (16GB mínimo) con herramientas como Etcher. Aquí tenéis una galería con las imágenes del proceso de instalación:

Las imágenes anteriores se verán tras un rato en el que veremos la siguiente, con los diferentes paquetes que se van instalando:

Y en la siguiente captura podemos ver las imágenes que hay instaladas por defecto:

Estoy añadiendo muchas capturas porque, como bien dicen, más vale una imagen que mil palabras. Y la siguiente deja claro que no se puede hacer uso de APT:

La tienda de software es la Snap Store, en donde ni siquiera aparece el logotipo de Ubuntu, pero es ligeramente diferente a la que vemos en la versión actual no-snap. No aparece software normal de paquetes DEB.

Si todo va como está planeado, esta versión de Ubuntu inmutable llegará en abril de 2024, coincidiendo con el lanzamiento de Ubuntu 24.04 NAdjetivo NAnimal.