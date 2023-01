Rudra Saraswat vuelve a ser noticia. No contento con formar parte del equipo oficial de Canonical por sus trabajos en Ubuntu Unity o GameBuntu, ha llevado su renovado escritorio a Arch Linux, tiene frentes abiertos en Ubuntu Web y UbuntuEd y ahora se ha propuesto hacer que nos olvidemos del «distro-hopping». ¿Cómo? Pues creando un sistema operativo que puede contener cualquier distribución Linux en sí mismo. Su nombre, blendOS, y ha nacido hace tan sólo unas horas.

Al decir que ha nacido nos estamos refiriendo a que ya hay disponible una imagen ISO que probar y que su desarrollador ya ha publicado algo en redes sociales. Retwitteado por la cuenta oficial de Ubuntu Unity, blendOS se presenta con un mensaje que invita al «hype», y más teniendo en cuenta que el proyecto es de alguien tan joven y con tanto recorrido por delante.

Imagine having all your Linux distros (Arch, Fedora, Ubuntu) at your fingertips in a single OS at the same time 🤔 Say goodbye to distro-hopping and hello to the future with blendOS, an immutable OS that seamlessly blends all your Linux distros together 🤓https://t.co/FSRjrPU4np pic.twitter.com/cwdcWfk5r9

— blendOS (@blend_os) January 26, 2023