Aunque creo que no me equivoco cuando digo que la mayoría de usuarios de Linux preferimos tener todo el control sobre nuestro sistema operativo, también hay otro tipo de usuario que lo que quiere es sencillamente tener algo que funcione y poder usar ciertas aplicaciones. Para este tipo de persona existen cada vez más distribuciones inmutables, que son aquellas en las que podemos instalar software y hacer algunas modificaciones, pero mínimas para que no se rompa nada. Como ejemplos, SteamOS, como no, y Fedora Silverblue, a los que se le puede sumar Ubuntu Core Desktop.

El junio pasado tuvimos las primeras noticias sobre este proyecto, y pocos días después pudimos probar ese experimento. Poco más se supo hasta esta semana, cuando se ha confirmado que, aunque el plan inicial contaba con lanzar Ubuntu Core Desktop como parte de la familia Noble Numbat, al final no va a ser posible. El que esté esperando esta opción, tendrá que armarse de paciencia, ya que Tim Holmes-Mitra (vía OMG! Ubuntu!) dice que tampoco pueden dar ninguna fecha.

Ubuntu Core Desktop podría no llegar este año

«No se lanzará en 24.04 y, por desgracia, no puedo dar una fecha hasta que hayamos solucionado los problemas que necesitan resolución – queremos que la experiencia del usuario sea excelente y eso va a llevar tiempo«.

No se conocen los detalles sobre los problemas a los que se están enfrentando, pero tiene sentido que no quieran lanzar algo como esto si no ofrece una experiencia notable. Lo que ahora se conoce como Ubuntu Core Desktop está pensado para las personas que sólo quieren poder usar un sistema operativo sin quebraderos de cabeza, y se empezaría mal si la experiencia se ve mermada por los bugs.

Con mucha suerte, esos problemas se arreglan en los próximos meses y lanzan la nueva ISO en octubre, pero esto no está ni cerca de confirmarse. Ubuntu Core Desktop no pasará a ser la versión principal de Ubuntu, algo que podría preocupar a algunos usuarios del sistema de Canonical. Si no llega para 24.10, lo más probable es que tengamos versión inmutable de Ubuntu en abril de 2025.