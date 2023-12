Aquello que empezó como un hobbie para su desarrollador ya es mucho más que eso y se está asentando como una opción seria para los que quieren algo basado en Ubuntu y no dar saltos relativamente grandes cada seis meses. Esta tarde se ha anunciado el lanzamiento de Rhino Linux 2023.4, lo que será la última actualización de este año y ha llegado, tras un tiempo de desarrollo más largo de lo habitual, unos tres meses después de la anterior punto-tres.

He de reconocer dos cosas sobre su entorno gráfico: que al principio pensé «¿otro?» y que ahora, con el paso de los meses, ya no lo veo tan mal. Primero pensaron en usar un Xfce normal, pero más tarde decidieron crear el suyo propio de nombre Unicort. Rhino Linux 2023.4 llega con Unicorn #39, y entre sus novedades destaca que hay auto-apilado de ventanas opcional. Tras actualizar y reiniciar, aparecerá un nuevo applet en la parte superior derecha y desde él podremos gestionar este comportamiento.

Rhino 2023.4 ya permite el auto-apilado de ventanas

Creo que no está de más explicar qué es esto del auto-apilado, por lo menos para aquellos que nunca hayan usado un gestor de ventanas. Por lo general, hasta el punto de que yo no he visto nada diferente, los gestores de ventanas abren las nuevas ventanas a pantalla completa (puede que con una separación con los bordes que se puede configurar), y la siguiente hará que la pantalla se divida entre dos, la siguiente entre tres y así sucesivamente. Esto es el apilado automático, muy diferente a lo que ofrecen ahora Plasma o GNOME con una extensión.

Novedades más destacadas

Pero probablemente muchos de los cambios se noten menos, y Rhino Linux 2023.4 incluye novedades como:

uLauncher ahora aparece más redondeado y se ha modificado un poco el color de fondo.

Si Nala está instalado, rhino-pkg update ya no elimina automáticamente los paquetes por defecto.

ya no elimina automáticamente los paquetes por defecto. Para eliminar paquetes innecesarios o dependencias rotas, ahora se puede usar el comando:

rhino-pkg cleanup

Empezando por Pacstall 4.3.0, los paquetes usan la bandera «priority» de Debian.

Sobre PINE64: Se han enviado correcciones de estabilidad del módem tanto a PinePhone como a PinePhone Pro, así como la habilitación del soporte GPS. El PineTab2 cuenta ahora con un módulo WiFi experimental más fácil de usar. Todos los PinePhones y PineTabs ofrecen ahora soporte para linterna. Todos estos cambios se han realizado directamente desde el port de Ubuntu Touch de Oren Klopfer.

La aplicación «Su sistema» muestra ahora el número de versión en forma de píldora, y puede copiarse al portapapeles al hacer clic.

pacstall-qa se introduce ahora como nuevo paquete por defecto. pacstall-qa es una herramienta desarrollada por Pacstall como herramienta para probar pascripts de PR’s localmente.

Durante el ciclo de desarrollo 2023.4 anunciaron el lanzamiento de la iniciativa The Unicorn Beyond XFCE como una forma de crear ports oficiales de Unicorn a otros entornos de escritorio.

Los kernels instalados para esta versión son 6.6.7-generic para escritorio, 6.7.0-rc5-okpine en dispositivos Pine64 y 6.5.0-raspi para Raspberry Pi.

Corrección de errores.

Nuevas ISO y actualización desde el sistema operativo

Rhino Linux es una distribución con modelo de desarrollo Rolling Release, y eso significa que todo lo que van añadiendo aparece como actualizaciones en las instalaciones existentes. Además, porque alguno puede decir, con razón, que eso también pasa en otras no-Rolling, en las Rolling no se dan saltos grandes entre versión y versión. Cuando lanzan algo nuevo, como hoy, lo que hacen en realidad es ofrecer nuevas imágenes ISO, y éstas están disponibles en este enlace para equipos de escritorio, de PINE64 y Raspberry Pi.

Los usuarios que estén en una versión anterior pueden recibir todas las actualizaciones abriendo un terminal y escribiendo lo siguiente:

rpk update -y

Ya en 2024, el proyecto se plantea mejorar en apartados como el instalador con Pacstall 5.0.0, y también cambiar a Wayland, pero para esto último aún queda trabajo por hacer. Y es que el futuro nunca estuvo tan cerca y tan lejos al mismo tiempo.