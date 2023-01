Esta semana, KDE ha lanzado la beta de Plasma 5.27. Llegará con muchas novedades importantes, pero creo que ninguna como ese sistema de apilado avanzado que nos avanzaron, valga la redundancia, a finales de 2022. Las capturas de pantalla que se publicaron gustaban, y mucho, pero una vez intentas usar ese sistema, uno no puede entender cómo conseguir plasmar en la pantalla lo que crea en el «boceto». Con toda probabilidad nos darán más instrucciones cuando lancen la versión estable, pero yo ya lo he probado y puedo adelantarme a ese momento.

Yo no tengo prisa por subir a Plasma 5.27, pero sí quería ver cómo funcionaba esto para apilar ventanas. Para probarlo, lo he hecho en la última testing de KDE neon, y he perdido un ratillo intentando entender cómo funcionaba. Lo primero que he hecho ha sido ir al blog de Nate Graham para enterarme de que se inicia con la combinación de teclas META + T (de «tilling», supongo). Viendo ya que el sistema funciona, me ha dado por intentar hacer las cosas por mi mismo… y me ha tocado volver a buscar cómo se gestiona esto.

Plasma 5.27 y su sistema de apilado llegarán el 14 de febrero

Al final, todo tiene una explicación y una manera de hacerlo funcionar. Como explicábamos, entraremos al modo de apilado con la tecla de Windows y la T. Una vez en esa vista, configuraremos cómo queremos que quede nuestra pantalla. Lo que me ha ayudado a sido este vídeo de Niccolo. En él, el desarrollador/colaborador de KDE explica que para que las ventanas vayan a su sitio, tenemos que arrastrarlas presionando la tecla Shift. En ese momento, las ventanas ya obedecen y van hasta donde queríamos.

En la pantalla de configuración, podemos elegir también el espacio entre ventanas, de 4 por defecto. También podemos elegir una de las disposiciones que ofrece por defecto, tal y como se ve en la siguiente captura de pantalla:

La imagen anterior también nos muestra que se pueden hacer configuraciones de lo más complejas. Habrá usos de todo tipo, pero sólo poder mover al mismo tiempo el tamaño de dos ventanas que están una al lado de la otra ya es un avance interesante. Por ejemplo, en mi uso personal, podré ver algo de información, ya sea en texto o vídeo, a la izquierda y tener el Visual Studio code a la derecha. ¿Que es un vídeo y quiero verlo más grande en un momento? Agrando su ventana y hago más pequeña la otra. Y todo eso se podrá hacer con muchos más arreglos.

Plasma 5.27 llegará el 14 de febrero, pero sólo KDE neon, Kubuntu 22.10 + backports ppa y algunas distribuciones Rolling Release podrán usarlo en esas fechas. El resto tendremos que esperar un poco más.