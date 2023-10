¿Qué es un gestor de ventanas y cuál es el mejor para Linux?

La mayoría de usuarios de Linux que ya estén un tiempo usando algún sistema operativo basado en el kernel sabe perfectamente qué es un escritorio. Los más noveles ni piensan en ello: usan lo que viene instalado como probablemente hacían poco antes en Windows, pero hay un componente que está en todas las interfaces gráficas que no muchos conocen. Estoy hablando del gestor de ventanas, y hoy vamos a tratar de explicar qué son. Eso de cuál es el mejor para Linux…

Y es que Linux es todo un universo por explorar. Si existen tantas opciones para todo es porque no todos pensamos y sentimos igual, y hay diferentes gestores de ventanas para diferentes usuarios. También vamos a tratar de explicar la diferencia entre gestor de ventanas y gestor de ventanas. ¿Cómo? Pues que no es lo mismo un gestor de ventanas como el que usa KDE (KWin, que en el siguiente gráfico se ve como «servidor de visualización») que el que usa la versión i3 de Manjaro.

¿Qué es un gestor de ventanas?

Un gestor de ventanas es, por definición, el software que se encarga de mostrar los diferentes programas que se ejecutan sobre una interfaz gráfica. Y con eso podríamos dar por finalizada la explicación, pero no. También tenemos que hablar un poco por encima de los escritorios.

El gestor de ventanas forma parte del escritorio, que es todo el software de un sistema operativo. Además de software que se encarga de mostrar las ventanas, en un escritorio tenemos el que se encarga de las conexiones inalámbricas, gestionar el sonido o los perfiles de rendimiento.

Ya, pero si esto es así, ¿por qué hay tanta gente interesada en aprender más sobre los gestores de ventanas? La respuesta es sencilla: porque hay «pseudo-escritorios» en Linux que sólo usan un gestor de ventanas para mostrar todo lo que tenemos que ver.

pseudo-escritorios…

Permitid que explique esto que acabo de soltar que no sé si lo que está haciendo es liar más las cosas. Como hemos explicado, un gestor de ventanas es el software que se encarga de mostrar las ventanas de una interfaz, y así es el KWin de KDE del ejemplo que hemos puesto. Luego hay otros que nos permiten trabajar sin un escritorio al uso y todo lo que hagamos lo haremos dentro de ventanas.

El «escritorio» de estos gestores de ventanas se limita a mostrar, como mucho, un fondo de pantalla y algunos widgets como Conky, pero no se puede interactuar con él para, por ejemplo, arrastrar elementos de/al escritorio.

Estos tipos de gestores de ventanas, los que he bautizado como «pseudo-escritorios», se comportan en parte como un escritorio si entendemos como tal a todo el software necesario para interactuar con el sistema operativo. El gestor de ventanas no-escritorio-normal gestiona las ventanas, pero suele incluir software como un lanzador de aplicaciones o un terminal que no suele tener ningún tipo de panel. Lo cierto es que estos gestores de ventanas son independientes, pero instalando uno de ellos se suele instalar también el resto del software para que la experiencia sea sencillamente posible.

Mejor con un ejemplo

Antes de pasar a hablar de gestores de ventanas y que cada cual opine cuál es el mejor, yo ahí no me meto que luego me critican, vamos a poner un ejemplo: el de i3wm.

i3wm o sólo i3 es un paquete que se puede instalar en muchas distribuciones y viene en los repositorios oficiales. Si se instala sólo i3wm y unos pocos paquetes para que pueda mostrar algo, es probable que tras cerrar la sesión y entrar en i3wm ni siquiera veamos un fondo de pantalla, o podemos ver como fondo de pantalla una imagen residual de nuestra pantalla de inicio de sesión.

i3wm suele lanzar las aplicaciones con dmenu, que es un menú muy sencillo con el que buscamos aplicaciones y todo tipo de software instalado en el sistema operativo. Si presionamos la combinación META + Intro , automáticamente se abrirá un terminal. Si teníamos una ventana abierta, la pantalla se dividirá en dos, a un lado el terminal y al otro la aplicación que ya teníamos abierta. Las apps suelen estar a pantalla completa, puede que con un poco de espacio (gap) entre su borde y los límites de la pantalla. Y así un poco con todo.

Estos gestores de ventanas están diseñados para usarse con el teclado. Dependiendo de cada uno podemos pasar de un «escritorio virtual», entre comillas, a otro, podemos cerrar ventanas, redimensionarlas… de todo, pero no sera posible hacer un uso normal del escritorio.

Mejor gestor de ventanas para Linux

Me niego a decir cuál es el mejor por lo dicho, hay diferentes gustos. Si puedo hablar de los más populares, y el orden de los factores no altera el producto (vamos, que la siguiente es una lista sin orden alguno).

i3wm

i3 es uno de los gestores de ventanas más populares, en parte porque es un «viejo rockero» que incluso está disponible en ISOs creadas por la comunidad para algunas distribuciones Linux. Es probable que hayas llegado a leer que está en las últimas, pero eso es porque se basa en X11.

El tiempo le sirve de experiencia para ser un gestor de ventanas que, si se configura bien, ofrece una experiencia de usuario estable. Hablando de la configuración, se puede configurar editando un sencillo archivo de texto.

La interfaz es muy sencilla, sin adornos, lo que contribuye a que sea más liviana.

Sway

Sway es un gestor de ventanas que se presenta como la evolución de i3. Tiene muchas similitudes con él, y la principal diferencia es que este se basa en Wayland, que es el servidor gráfico hacia el que se están moviendo todos los proyectos y desarrolladores de software.

La interfaz de Sway es más moderna que la de X11.

Openbox

Openbox es conocido por su simplicidad y flexibilidad, y se utiliza comúnmente en entornos de escritorio minimalistas o personalizados. Su configuración es más sencilla que la de otros gestores de ventanas, y también es más intuitivo, lo que le hace ser perfecto para los que se quieren pasar de un escritorio a un gestor de ventanas. Es lo que ha hecho que Mabox guste tanto a parte de la comunidad Linux.

Bspwm

Bspwm es un gestor de ventanas de mosaico que se basa en el enfoque de «ventanas flotantes» y es altamente configurable, y esta descripción también vale para el del punto anterior. Muchos usuarios experimentados se decantan por Bspwm, y es fácil que lo veas hasta en YouTube en algún canal de profesionales de la informática.

Enlightenment

Elightenment fue votado como uno de los mejores escritorios de los disponibles para Linux, pero sus creadores lo definen como «gestor de ventanas» y habrá que hacerle caso. Lo que tiene es que se parece más a un escritorio que otras opciones, por lo que es sencillo de usar incluso para los que nunca han usado un gestor de ventans.

Soporta X11 como opción principal, pero ya han empezado a soportar Wayland.

¿Cuál es el mejor gestor de ventanas?

Yo dejo la pelota en vuestro tejado, o por lo menos en el tejado de los más expertos. Es algo en lo que no me quiero mojar. Aún así, puedo decir que me han gustado i3, Sway, Openbox…