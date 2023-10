A principios de agosto, la distribución rolling release basada en Ubuntu que empezó como un hobby y que ha evolucionado gracias al interés de la comunidad lanzó su primera versión no-preliminar, o lo que es lo mismo, su primera versión estable. A finales del mismo mes hubo otra ISO, pero con unas novedades que pasaban por poco las correcciones de errores y no nos animamos a informar sobre ella. Durante este fin de semana han lanzado Rhino Linux 2023.3, y esta imagen sí incluye alguna que otra novedad más interesante y útil.

El entorno gráfico que usa Rhino Linux es Unicorn Desktop. En un principio usaban Xfce sin personalizar, pero pensaron que era buena idea usar un escritorio diferente, basado también en Xfce pero con componentes que recuerdan también a GNOME. La novedad más destacada es que han modificado partes de él.

Rhino Linux 2023.3 introduce cambios en Unicorn Desktop

Hay cambios introducidos en distribuciones Rolling Release que no se aplican automáticamente. Hace falta la intervención del usuario, y el primero de los cambios importantes se consigue así. Tal y como nos cuentan, «Puedes decir adiós a las horribles barras de menú y hola a nuestro magnífico menú unificado. Los menús globales se han implementado en The Unicorn Desktop para ofrecerte una experiencia realmente moderna«. Para recibir el cambio hay que ejecutar lo siguiente en el terminal (AVISO: esto reemplazará la configuración si se han hecho modificaciones):

dir_path=".config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml" for i in "xfce4-panel.xml" "xsettings.xml"; do sudo cp /etc/skel/$dir_path/$i ~/$dir_path/$i done

También en Unicorn, se ha corregido un bug que hacía que el dock Plank no fuera consistente, pero también requiere intervención manual. En este enlace explican que hay que editar /usr/share/plank/docks.ini con los cambios que necesitemos.

Entre el resto de cambios:

uLauncher inicia ahora más rápido.

El dock de Unicorn tiene ahora un zoom al pasar el cursor por encima de los iconos.

Se ha corregido un bug en el asistente que pedía la contraseña para reiniciar el sistema.

Calamares usa ahora texto blanco cuando se seleccionan elementos.

Timeshift viene instalado por defecto.

Kernels: 6.5.5-generic por defecto, 6.6.0-rc3-okpine para PINE64 y 6.5.0-raspi para Raspberry Pi.