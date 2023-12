Es probable que os hayáis dado cuenta de que en las últimas semanas estamos publicando bastantes artículos sobre videojuegos. El principal motivo es que la Steam Deck está cambiando las cosas, y ahora hay más noticias sobre juegos en Linux. ChimeraOS y DOS_deck son dos buenos ejemplos, y en ambos casos está la consola de Valve de fondo. Desde 2017 existe también RetroArch Web Player, que es la propuesta de Libretro para jugar a las consolas clásicas desde el navegador.

No sé muy bien por qué no se habla tanto de esta opción, disponible aquí. Es probable que el motivo tenga que ver con que RetroArch es multiplataforma, e incluso se puede instalar en la PlayStation 3 aunque no haya una versión oficial. Por descontado, está para Windows, macOS, Linux y hasta para sistemas tan poco conocidos como Haiku, por lo que una versión que se pueda ejecutar en el navegador no parece hacer tanta falta… ¿o sí?

RetroArch Web Player no funciona en móviles

Lo bueno de las aplicaciones web es que no requieren instalación. Son como las aplicaciones portables, pero, si funcionan, mejor. Supongamos que estamos en un equipo en el que no se nos permite instalar software. Se nos permite matar el tiempo jugando, pero no instalar software, ya que está restringido. Ese es un caso en el que RetroArch Web Player puede ser bienvenido.

El funcionamiento de RetroArch Web Player no tiene mucho misterio para los que conocemos la versión de escritorio, pero sí hay que saber algunas cosas. La barra azul (lo blanco de abajo es hueco… en blanco) de la captura que encabeza este artículo son los controles externos del software, por decirlo de alguna manera, y serán los que nos permitan añadir roms y elegir el core o sistema:

Lo primero, lo que en la captura pone «Snes9x», es la selección del núcleo. Es importante saber qué núcleo vamos a usar y elegirlo antes de seguir, ya que será el que cargue.

Tras elegir el núcleo haremos clic en «Run». Veremos la interfaz por defecto de RetroArch con el núcleo ya cargado.

En el siguiente botón podemos cargar las roms. Hacemos clic sobre él, elegimos una que tengamos en el disco duro y aceptamos.

El botón de la papelera es para eliminar las configuraciones y caché del navegador.

El de las tres líneas activaría y desactivaría el menú, pero a mí no me funciona. Sí funciona F1 , como en la versión de escritorio. La tecla Esc no sale.

, como en la versión de escritorio. La tecla no sale. El icono con la pantalla es para entrar a pantalla completa.

Help es la ayuda.

La flechita de la derecha oculta el menú.

Casi el mismo funcionamiento que la versión de escritorio

RetroArch Web Player funciona casi igual que la versión de escritorio. Si queremos ver los controles, podemos hacerlo desde el menú correspondiente. Si queremos cambiar la interfaz a xmb, es posible. Lo que no se puede hacer es emocionarse y pensar que podremos jugarlo todo de esta manera. Por ejemplo, no está disponible el núcleo para jugar a PPSSPP, en parte lógico porque los archivos suelen ser muy grandes, los hay de cerca de 2GB, y porque el rendimiento ya no es igual. Yo he probado el Metal Gear de PS1 en EmulatorJS, que es prácticamente lo mismo, y va a tirones.

También hay que tener en cuenta la carga de archivos. Creo que Libretro tiene un poco abandonada a la versión web de su software de emulación de juegos, y le faltaría, al menos, una barra de progreso para ver el estado de las subidas, y no estaría de más un aviso cuando éstas se completaran. RetroArch de escritorio no tiene que cargar nada; sencillamente abre los archivos con el núcleo seleccionado. RetroArch Web Player se queda procesando y somos nosotros los que tenemos que ir adelante y atrás por las opciones hasta ver la rom.

Si estáis pensando en jugar desde dispositivos móviles, sobre todo en un iPhone, ya que RetroArch sí está para Android, no vais a poder. La interfaz no está adaptada a móviles, y tocar selecciona, pero no abre (o no lo consigo yo).

Para todo lo demás, es la propuesta oficial de Libretro. Si no os termina de funcionar, os recomiendo EmulatorJS.