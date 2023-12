La idea de un PC como consola no era 100% nueva, pero la Steam Deck vino para cambiarlo todo. Sí, todo, aunque puede que algunas cosas se queden igual. Puede conseguir que el uso de Linux «de escritorio» suba del 2-3% en el que se mantiene desde hace mucho, y es probable que muchos terminemos con una «consola» como esta para usarla como nuestro PC de diario. Pero vamos poco a poco. En la actualidad, SteamOS es un sistema basado en Arch perfectamente adaptado para los videojuegos, y ChimeraOS ha llevado esa experiencia al resto de ordenadores.

Si estáis esperando un análisis completo sobre este sistema operativo, tengo que decir que este artículo no es de esos. Y no lo es porque no funciona en máquinas virtuales, no estoy seguro de que se pueda instalar en un USB sin tocar mi disco duro y no dispongo de aparatos extra como muchos youtubers. Este post es más bien información sobre la existencia de un sistema operativo que en teoría trae la experiencia de SteamOS al PC.

ChimeraOS está basado en Arch Linux

ChimeraOS es un sistema operativo basado en Arch Linux. Es la misma base de SteamOS, y la elección más lógica si se esperan el mínimo de cambios con respecto a la versión original. A diferencia de lo que ha elegido Valve, ChimeraOS usa el entorno gráfico GNOME para su modo de escritorio.

Su instalación es sencilla, quizá demasiado. Al no ver muchas opciones, y como ya he explicado, no puedo asegurar que eligiendo como destino un USB lo meta todo ahí y no toque el GRUB del PC, por lo que no he podido probarlo por mí mismo. Sí lo he instalado en GNOME Boxes, pero no funciona el Modo Juego (Game Mode, la interfaz de la Steam Deck).

Si se instala de nativo, en teoría entra directo al Modo Juego como la Steam Deck y se puede ver más o menos lo mismo, pero en una pantalla más grande.

Mismo corazón que SteamOS

El sistema operativo tiene lo justo para poder jugar. En el modo escritorio podemos ver que incluye muy pocos programas, como un navegador web, GNOME Software, Steam y Nautilus. El «Steam Big Picture» hace el resto, ya que no tenemos que olvidar que es un sistema operativo cuya finalidad es que podamos jugar. Y para mejorar la compatibilidad, también incluye software como Proton, el encargado de hacer que los títulos que en teoría sólo funcionan en Windows lo hagan también en Linux.

Pero no todo es igual que en la Steam Deck, claro. SteamOS está diseñado para el hardware de Valve, y cuenta con opciones diseñadas para un aparato de este tipo. Hay opciones que no funcionarán en esta versión para PCs, pero la experiencia general es similar a la de la consola portátil más popular, con permiso de la Switch. Se destaca la interfaz del modo juego y la facilidad y rapidez para lanzar los juegos, sobre todo los de Steam.

Funciona en la Rog Ally

Una de las quejas que he leído sobre la Rog Ally es su sistema operativo. Si bien es cierto que mejora la compatibilidad con los juegos, también lo es que Windows 11 no está adaptado a pantallas pequeñas y el rendimiento no es el mejor que podría ser. Como la Steam Deck, la Rog Ally es un PC con traje de consola, y se le pueden instalar otros sistemas operativos, en la memoria interna o externa.

ChimeraOS funciona en la Rog Ally, y debe tenerse en consideración si se busca algo con la estabilidad y el rendimiento que ofrece SteamOS. De hecho, hace unos días se publicó un artículo en el que se demostraba que Windows 11 queda muy por detrás de Linux al ejecutar juegos, y eso que la mayoría no son nativos para Linux. No estoy diciendo que haya que «cargarse» la instalación por defecto de la Rog Ally; sólo que SteamOS es una opción gracias a ChimeraOS.

El enlace oficial del proyecto es este, en donde hay información como los requisitos mínimos recomendados o que funciona con muchos tipos de mandos. Yo os dejo con un vídeo en el que se explica cómo instalar ChimeraOS y cómo se ve.