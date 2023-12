Hay varios proyectos que pretenden llevar la emulación de juegos al navegador. El mismo LibRetro tiene una opción para usar RetroArch en el navegador, aunque la experiencia es de todo menos buena. Curiosamente sí funciona mejor EmulatorJS, que en teoría usa los cores de LibRetro, y también existe el js-dos en el que se basa DOS_deck. Si no os pilla durmiendo porque este viernes es festivo en vuestra zona, no hace falta mucho para intuir qué ofrece este servicio.

DOS_deck une en su nombre parte de las palabras de un sistema operativo (MS-DOS) y una consola (Steam Deck). Para ya no dejar lugar a la especulación le faltaría algo relacionado a la web o un navegador, ya que DOS_deck funciona en cualquier navegador web. Si entramos este enlace veremos, tras una animación, una interfaz parecida a la de SteamOS en la Steam Deck, empezando por lo que sería la biblioteca de videojuegos.

DOS_deck no incluye juegos de pago

Aunque la interfaz está en inglés, todo es muy intuitivo. Podemos hacer clic /tocar en la carátula de un juego y nos llevará a algo como lo de la captura anterior. El botón de «Play» lanzará el juego, en el caso de Doom la versión Shareware. A la derecha de este botón hay un botón «Buy» que nos lleva a una o dos tiendas para comprar el juego, como pueden ser Steam o GOG. El botón del teclado saca la chuleta con los controles y el del Menú nos permite poco más que ponerlo a pantalla completa o pedir un juego.

Si os habéis fijado, en el párrafo anterior tengo una parte tachada. Eso es porque ahora mismo no se soportan dispositivos móviles. Sí podemos navegar, pero no aparece ningún botón en la pantalla como sí aparecen en EmulatorJS, por lo que no hay manera de interactuar con los juegos.

DOS_deck no incluye juegos de pago. Los más completos estarán en su versión Shareware, mientras que de otros sólo hay una demo. Lo mejor de este servicio, además de que se puede pasar un buen rato jugando, es que es una buena manera de ver así muy por encima cómo sería navegar por la Steam Deck, con sonidos y todo.

Vía: GamingOnLinux.