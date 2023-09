Durante este verano publicamos un artículo en el que os hablamos de Webamp. El nombre de este proyecto combina los nombres de «web» y «winamp» porque es eso justamente lo que hace: permitir usar Winamp desde el navegador y en cualquier página web. También durante estos últimos meses escribimos varios artículos sobre juegos con RetroArch y EmulationStation Desktop Edition como mejor combinación. Lo que os tramos hoy es algo que combina lo mejor de los dos mundos, y su nombre es EmulatorJS.

El proyecto existe desde hace algunos años, y hay al menos dos diferentes que comparten el nombre. Parece que primero llegó el «punto-com«, pero el «punto-org» es el que se está desarrollando con actualizaciones más frecuentes. Lo que han hecho en ambos casos es usar JavaScript, combinarlo con los cores de RetroArch y permitir jugar desde el navegador, incluso desde el móvil.

Juegos en tu navegador gracias a EmulatorJS

En este enlace hay información para ejecutar casi cualquiera de nuestras roms en el navegador. Incluso tienen un editor de código para crear el archivo HTML por nosotros. Desde el editor podemos subir la rom en sí, decirle si queremos que nos cree un único archivo, algunas configuraciones más y descargará un archivo HTML, junto a la rom por separado si no hemos elegido el archivo único, y lo que restaría sería abrir el archivo con un navegador compatible, que deberían ser todos pero hay dispositivos móviles que no soportan la apertura directa y local.

Los sistemas soportados actualmente son:

3DO.

Arcade.

Atari 2600.

Atari 5200.

Atari 7800.

Atari Jaguar.

Atari Lynx.

MAME 2003.

NES-Famicom.

Nintendo 64.

Nintendo DS.

Nintendo Game Boy Advance.

Nintendo Game Boy.

PlayStation.

Sega 32X.

Sega CD.

Sega Game Gear.

Sega Master System.

Sega Mega Drive.

Sega Saturn.

SNES-Super Famicom.

Virtural Boy.

Si queremos hacer una prueba, o jugar en el navegador sin complicaciones, podemos hacerlo en su página de demostración. Sólo hay que arrastrar una rom en el cuadro, elegir uno de los sistemas y luego cargarla. Si no hay ningún fallo, veremos el juego en el navegador. Suelen ser compatibles casi todos los de las consolas soportadas, pero los de las máquinas recreativas son un tema totalmente diferente; hay tantas opciones que puede no funcionar. Por defecto usa FB Neo, pero también hay versiones de MAME.

Menú de opciones y botones móviles

Dependiendo de la versión de EmulatorJS que se use, las opciones pueden estar en una parte u otra. En la última de lo que encontramos en la versión «punto-com» es una hamburguesa que está a la parte derecha, tal y comos se ve en la captura de cabecera. En un equipo de escritorio, aparecerán abajo al pasar el cursor por encima. Lo que encontramos en esta sección es:

Recargar: reinicia el juego.

Pausa.

Guardar: descargará un archivo con el estado actual.

Cargar: permite cargar el archivo para retomar una partida.

Ajustes de controles: en esta sección podremos configurar los controles, tanto del teclado como si estamos usando un mando.

Cheats: trucos y «trampas».

Gestor de caché: aquí podremos eliminar los datos que se han guardado por juego.

Exportar/Importar guardados.

Control de volumen.

Opciones: desde esta sección controlaremos cosas como las texturas, cámara lenta o si queremos ver los FPS.

Pantalla completa.

Todas las opciones están en inglés por defecto, y recomiendo no cambiarlo o podemos encontrarnos con traducciones erróneas como la tecla «mi» en lugar de… ahora mismo no sé exactamente qué, pero está claro que no hay ninguna tecla así.

Tenerlo todo en el navegador

EmulatorJS.org también permite también tenerlo todo en el navegador. Los pasos a seguir están disponibles en este vídeo de YouTube, y el resultado es similar a lo que ofrece el EmulationStation Desktop Edition que tanto me gusta. El docker está disponible aquí.

Si lo que elegimos una de las opciones que nos permiten crear la página HTML, se puede jugar hasta en los móviles más restrictivos, como el iPhone de Apple, aunque no con su Safari. Lo malo es que cuesta de controlar, pero con esto podemos llevarnos nuestros juegos siempre con nosotros.