Hace unos días explicamos qué es RPM Fusion. Lo hicimos con cierta brevedad, pero sí facilitamos la información necesaria para añadirlo a cualquier distribución compatible, entre las que están Fedora en todas sus ediciones, incluidas las Atomic Desktop. En resumen, son varios repositorios que permiten instalar software que no está en los oficiales. Lo que vamos a hacer hoy aquí es explicar qué podemos encontrar allí y si merece la pena añadirlos siempre o no.

Ya os adelanto que no, que no siempre es necesario añadirlos. Las comparaciones son odiosas, pero se puede explicar mirando a su principal competencia, si es que existe algo así en el mundo Linux: Ubuntu ya ofrece mucho software en sus repositorios oficiales, y es tontería añadir cualquier otro si no vamos a usar lo que se ofrezca en él. Ya mirando a las distros que usan paquetes RPM, a veces será suficiente con añadir un único repositorio, el del programa que necesitemos. Como ejemplos, Vivaldi o Visual Studio Code.

Paquetes populares en RPM Fusion

aMule

Iba a comenzar este punto preguntando si había alguien que no conociera este programa de descargas P2P, pero seguro que hay gente joven o que nunca lo ha necesitado que desconoce su existencia. aMule, que mi compañero Diego volvió a usarlo hace meses y nos contó su experiencia, es la versión no-Windows del popular programa de descargas de punto-a-punto o nodo-a-nodo. Es decir, de un equipo a otro.

Desde siempre, y si hubo un momento en el que no fuera así se me puede corregir, ha usado la red eD2k, también conocida como eDonkey2000 o sencillamente eDonkey. Emule era lo «normal» hace ahora unos 20 años para descargarse películas, juegos y todo tipo de software. Si la memoria no me falla, antes se usaban Napster, Kazaa y Ares y después se pasó a la red Torrent, a las descargas directas y ahora se ve directamente en streaming. Huelga decir que estamos hablando de contenido no conseguido pagando por él.

Avidemux

No tenemos un artículo específicamente para Avidemux, pero Diego también nos habló de él en una lista de editores de vídeo simples de código abierto. Poco más hay que añadir a su titular y al punto que él añadió en su artículo. No se trata del mejor programa para editar vídeos y no está a la altura de Kdenlive u OpenShot, pero tampoco es su intención. Entre sus ediciones, permite por ejemplo extraer audio o cortar vídeos, y todo ello con una curva de aprendizaje casi igual a cero.

Cinelerra

De editores de vídeo va la cosa. Yo conozco la existencia de Cinelerra desde hace mucho, pero tampoco puedo hablar extensamente de él porque no es algo que use a diario. Isaac nos habló escribió un artículo hace algo más de dos años, y lo definió como una aplicación revolucionaria para la edición de vídeo. Es un editor completo, de los que nos permiten mover los clips por diferentes líneas de tiempo, cortar, añadir efectos…

cmus

Si buscas un reproductor de música muy liviano o sencillamente quieres uno más linuxero, por eso de que se ejecuta en el terminal, cmus es lo que buscas. Funciona en equipos con base Unix, y permite tener una biblioteca, reproducir canciones, discos, listas y casi lo mismo que cualquier reproductor de música, menos la interfaz. Claro está, no hay carátulas, pero puede con todo lo demás.

El motivo de su ligereza tiene que ver con dónde se ejecuta: aunque es cierto que requiere un emulador de terminal, este tipo de emuladores tienen que renderizar menos widgets que software más complejo como Elisa o VLC. Cuando se ejecuta en algo como Alacritty en i3-wm, su consumo de recursos es aún menor.

DeSmuME (y otros emuladores)

Un emulador de Nintendo DS de los mejores que existen. Sobran las presentaciones. En cuanto a otros emuladores, prácticamente están todos, y en la lista aparecen MAME, PPSSPP, PCSX y varios más. Si no se encuentran en los repositorios oficiales, RPM Fusion es el salvador.

Doom (shareware)

Otro que no necesita presentación es el juego Doom, famoso por ejecutarse hasta en un editor de texto plano o en un test de embarazo. Quizá sea menos conocida la parte de la historia que explica que hay al menos una versión completa, con 3 episodios, la Ultimate, con uno más, y la shareware, que nos ofrece todos los niveles del primero de los tres. RPM Fusion nos permite instalar esto último.

FFmpeg

RPM Fusion también nos ofrece este paquete que está por defecto en otras muchas distribuciones Linux. Es la biblioteca base de muchos programas, y en general sirve para gestionar o manipular contenido multimedia. Si quieres convertir un archivo de audio a otro, FFmpeg puede. Si quieres cortarlo, también. Eso y mucho más.

FreeCAD

FreeCAD es al CAD y AutoCAD lo que GIMP a las imágenes y Photoshop. O por lo menos así lo veo yo. Las personas, como los arquitectos, estarán más puestas a trabajar con AutoCAD, pero esta alternativa puede servir en muchos casos.

HandBrake

En este artículo explicamos qué es HandBrake, pero podríamos resumirlo como una interfaz o frontend para FFmpeg. Permite hacer ediciones como convertir archivos multimedia a otros formatos, cortarlos, recortarlos (que no es lo mismo) y mucho más.

Kodi, motivo para añadir RPM Fusion

Aquí en LinuxAdictos hemos hablado largo y tendido sobre Kodi, y lo que queda, ya que incluso es parte de la Linux Foundation desde no hace mucho tiempo. Es un programa que sirve para reproducir contenido multimedia, y añadiéndole complementos se puede hacer prácticamente de todo. Por ejemplo, tener «una aplicación oficial de Movistar«, véanse las comillas, en Linux. También lo encontramos en RPM Fusion y me atrevería a decir que es motivo más que suficiente para activarlo… aunque más adelante digamos lo contrario…

Mixxx

Mixxx la alternativa open source a virtualDJ

Si eres DJ y prefieres algo libre que esté para Linux, Mixxx es una de las mejores opciones por no decir la mejor. De hecho, creo que nos cuidan más a nosotros que a los usuarios de otros sistemas operativos, pero puede ser sólo una impresión personal.

Los que se dedican a las mezclas lo tienen en alta estima por todo lo que ofrece al precio que lo ofrece (gratis), y yo sólo he escuchado quejas con respecto a lo que tarda en cargar los audios (unos segundos… total).

Shotcut

Si se me pidiera que nombrara a los tres editores de vídeo para Linux que ocuparían un podium, Shotcut estaría en mi tercer cajón. Es un buen editor de vídeo, y si yo lo pongo por detrás de Kdenlive y OpenShot es más por preferencia o costumbre que por cualquier otra cosa. Es muy capaz y uno de los favoritos de la comunidad Linux.

Steam, motivo para añadir RPM Fusion si te gusta jugar

¿Necesita presentación? Otro motivo que por sí mismo sería suficiente para añadir los repositorios de RPM Fusion. Claro está, para el que quiera jugar y hacerlo con el catálogo de Steam.

VirtualBox

Aunque yo prefiero GNOME Boxes por razones que no voy a detallar aquí, VirtualBox es la mejor opción para ejecutar máquinas virtuales con Linux como anfitrión. O por lo menos es así si se necesita una interfaz sencilla y obtener la máxima compatibilidad con los sistemas huésped. También creo que es lo mejor si se quiere usar el mismo software sea cual sea el sistema anfitrión, ya que está disponible para Linux, macOS, Windows en incluso en algunos BSD.

Vokoscreen

Hablando de software para usar en todos nuestros equipos, Vokoscreen sería mi elección si no me hubiera acostumbrado a OBS y no existiera SimpleScreenRecorder. Permite grabar la pantalla, con o sin sonido, y los resultados son muy buenos, no como los de algunos grabadores que terminan grabando vídeos borrosos.

Quizá lo más importante que ofrece RPM Fusion

Muchos paquetes de los que encontramos en RPM Fusion son librerías y controladores, y los últimos pueden ser motivo suficiente para instalar añadir RPM Fusion. Si tenemos un equipo con una tarjeta gráfica de NVIDIA, la mejor manera de instalar los drivers privativos es tirando de RPM Fusion.

Cuándo no es necesario RPM Fusion

Como hemos explicado al principio de este artículo, no siempre es necesario añadir uno, varios o todos los repositorios que forman parte de RPM Fusion. Por poner unos ejemplos, no es necesario cuando/para:

Instalar Google Chroome. Chrome en sistemas como Fedora y derivados se instala añadiendo su repositorio oficial, y además no está en RPM Fusion.

No necesito librerías ni drivers especiales.

Me gustan los paquetes flatpak. Si uno se siente cómodo con los paquetes flatpak, y todo el software que necesita está allí, no es necesario añadir los repositorios de RPM Fusion. Por poner un ejemplo, no necesito FFmpeg para edición de vídeo si instalo Kdenlive de Flathub.

Cuando, sencillamente, no se echa en falta nada. ¿Para qué añadir repositorios si los necesito? Esto, además, es contraproducente (más tiempo de carga, más posibles errores al comprobar su contenido…).

Mi sistema tiene opción de añadir soporte parcial. Si queremos usar sólo Steam, Fedora en su edición Workstation permite añadir el soporte para Steam de RPM Fusion desde GNOME Software. En teoría, añade sólo lo necesario para Steam.

RPM Fusion, un complemento

RPM Fusion existe para complementar o reducir las carencias de los repositorios oficiales de las distribuciones que confían en paquetes RPM. Los complementos no siempre son necesarios, y ahora os toca a vosotros decidir si los necesitáis o no.

Lista completa de paquetes.