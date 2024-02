La mayoría de distribuciones Linux obtienen su software de unos repositorios oficiales. En ellos encontramos, sobre todo, paquetes de software de código abierto y/o libre, pero no ofrecen todo lo que una distro podría instalar. Una opción que tenemos los usuarios de Linux cuando no hay algo en estos repositorios es compilar el software, y también existen otras como AUR para distribuciones con base Arch o RPM Fusion para las que tienen base Fedora o Red Hat.

Qué mejor manera de explicar qué es RPM Fusion que usar la definición que nos dan ellos: «RPM Fusion proporciona software que el Proyecto Fedora o Red Hat no desean distribuir. Ese software se proporciona como RPM precompilados para todas las versiones actuales de Fedora y las versiones actuales de Red Hat Enterprise Linux o clones; puede utilizar los repositorios de RPM Fusion con herramientas como yum y PackageKit«.

RPM Fusion proporciona software que no se encuentra en repositorios oficiales

Como alguien que ha probado y usado diferentes distros con base Arch, mi manera de definirlo sería que es como un AUR, pero para Fedora y otras distribuciones que son compatibles con repositorios para software en paquetes RPM. Hay diferencias, siendo la más clara que en AUR podemos encontrar varias opciones de un mismo programa para cubrir todas las posibilidades, pero el caso es que tanto AUR como el repositorio que estamos tratando aquí nos permiten instalar software que no está en los oficiales.

Su objetivo es «convertirse en el repositorio «oficial» de Fedora para todo el software libre y no libre legalmente distribuible que el proyecto Fedora no desee enviar«. Ofrece:

Software libre: usan licencia libre, como por ejemplo reproductores de vídeo.

Software no libre: usan licencia no libre, como drivers de NVIDIA.

Software «Free Tainted», que es libre pero con restricciones en algunos países.

Software «Nonfree Tainted», que usa licencia no libre y que no es distribuible explícitamente.

Cómo se instalan los RPM Fusion

Para usar los repositorios de RPM Fusion hay que instalarlos/añadirlos.

Fedora

sudo dnf install https://mirrors.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm https://mirrors.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm sudo dnf config-manager --enable fedora-cisco-openh264

El último comando es para usar al biblioteca openh264, lo que usan por defecto.

Fedora OSTree (Inmutables, como SilverBlue o Kinoite)

En los Fedora Atomic, nombre que recibe la nueva familia de inmutables:

sudo rpm-ostree install https://mirrors.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm https://mirrors.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm sudo reboot

RHEL y compatibles, como CentOS

sudo dnf install --nogpgcheck https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-$(rpm -E %rhel).noarch.rpm sudo dnf install --nogpgcheck https://mirrors.rpmfusion.org/free/el/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %rhel).noarch.rpm https://mirrors.rpmfusion.org/nonfree/el/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %rhel).noarch.rpm

En CentOS Steam 8 también hay que escribir:

sudo dnf config-manager --enable powertools

En la versión más vieja de CentOS 8 se escribe PowerTools en el comando anterior.

Y en RHEL 8 se escribe también lo siguiente:

sudo subscription-manager repos --enable "codeready-builder-for-rhel-8-$(uname -m)-rpms"

Una vez instalados, para conseguir también los «Tainted» hay que instalar sus paquetes:

sudo dnf install rpmfusion-free-release-tainted rpmfusion-nonfree-release-tainted

¿Es RPM Fusion seguro?

Para alguien como yo a quien no le gusta afirmar casi nada con rotundidad, responder a este tipo de preguntas no es algo sencillo. La teoría dice que sí, que son seguros, y que el problema más grave con el que nos podemos encontrar no es diferente a lo que pasa cuando Canonical empaquete como snap el lanzador de Steam. El software es el oficial de cada proyecto, éste es compilado y subido a RPM Fusion.

La opinión de la comunidad es que es un repositorio totalmente fiable sin diferencias con los repositorios (PPA) que se pueden añadir manualmente. Tienen un proceso de control de calidad, políticas y algunos empaquetadores de Fedora mantienen paquetes también en este repositorio.

En la mía, y como ya he explicado, yo lo veo como el Repositorio del Usuario de Arch y creo que hay que tratarlo de la misma manera: para instalar cualquier software, lo primero deberían ser repositorios oficiales, seguido de los repositorios del proyecto y, si no se encuentra en ninguno de los dos anteriores, entonces instalar lo que sea de RPM Fusion.