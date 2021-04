Seguro que ya conoces Cinelerra, pero si eres uno de esos usuarios que aún anda algo despistado, deberías saber que es un software libre para edición de vídeo que funciona bajo sistemas GNU/Linux. Tiene capacidad para retocar fotografías y permite importar directamente los archivos mpeg, ogg, y en crudo (raw), además de otros formatos también comunes como avi, mov, etc.

También soporta audio de alta fidelidad y trabaja con espacios de color Yuva y RGBA. El vídeo soportado puede ser de cualquier velocidad y tamaño, ya que es totalmente independiente de la resolución y la tasa de cuadros por segundo (FPS). En su ventana de trabajo, te permitirá realizar todas las operaciones de edición comunesd e una forma simple.

Cinelerra también tiene muchas características para contenido sin compresión, procesado, producción de alta resolución, etc. Pero no es un software para usos no profesionales, ya que los productores pro necesitan algunas características que han sido agregadas es este software, haciéndolo algo complejo para los usuarios sin experiencia.

Cuando ejecutas el programa, podrás ver una interfaz gráfica con varias ventanas. Una de ellas permite visualizar el resultado, otra muestra algunos histogramas interesantes, y la zona de abajo sirve para las diferentes pistas de audio e imagen que podrás retocar con las innumerables herramientas disponibles. Es decir, es muy similar a lo que se puede apreciar en otros software similares a éste.

Si te interesa, puedes probarlo desde ya totalmente gratis. A pesar de su profesionalidad, no tendrás que invertir mucho dinero en caras licencias, como otros programas alternativos a este que son propietarios. No obstante, no se encuentra disponible en los repos oficiales de muchas distribuciones populares, por lo que su instalación pasará por descargar el paquete DEB para Ubuntu o seleccionar otros paquetes para otras distros disponibles, e incluso el paquete universal AppImage…

Más información – Web oficial de Cinelerra