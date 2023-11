Movistar+ llega en forma de app a Linux… gracias a Kodi

Durante este agosto, Movistar+ dejó de ser sólo para clientes de Movistar y se convirtió en una (gran) evolución del Canal+ que a España llegó en los años ’90. Aquel canal de pago era sólo uno, y ponía buen contenido, como el segundo mejor partido de fútbol de la jornada (el mejor era para las autonómicas) y películas que acababan de llegar a los vídeoclubs o al CD/DVD. Linux no tiene aplicación nativa, pero sí se puede usar con una que es obligatorio tener en cualquier equipo compatible.

Lo que lo hace posible es un complemento (addon) bastante reciente. La primera versión llegó en marzo de este 2023, y la última hace algo más de un mes. Está escrito en Python, y nos permite ver todo el contenido de Movistar+ desde Kodi, incluido el contenido bajo demanda.

Cómo ver Movistar+ en Linux con Kodi

Hace tiempo había un complemento para Kodi que prometía hacer lo mismo, pero yo jamás lo hice funcionar. Si no recuerdo mal, cuando lo intenté ya no funcionaba. Eso o que era obligatorio un servidor para que trabajara. Pero lo bueno de este complemento del desarrollador Paco8 es que lo único que nos pide es un usuario y contraseña o una clave para la API, por lo que yo recomiendo lo primero.

Lo que hay que hacer es lo mismo que hacíamos antes de que hubiera instaladores como Kelebek (recientemente abandonado) o Luar: descargarlos e instalarlos desde un ZIP. Los pasos al detalle quedarían así:

Pasos a seguir

Los primeros pasos se añaden por si alguien no conocía Kodi, y es su instalación. Como esto vale también para Windows, macOS y cualquier otro sistema compatible, lo primero es ir a kodi.tv, descargar el programa e instalarlo. Los usuarios de Android también lo pueden encontrar en la Google Play Al instalarlo está en inglés, por lo que merece la pena ir a la rueda dentada de opciones, luego al apartado donde hay un lápiz y una regla, luego a Regional y luego a Idioma (estará en inglés). En la lista que se despliega elegimos Spanish.

En el siguiente paso vamos a este enlace y descargamos los dos complementos. Los dos, pues uno es dependencia para el otro. Ya que estamos, decir que está en Luar, pero allí parecen no tener la dependencia, por lo que de momento es mejor instalarlo desde un ZIP, que lo que estamos explicando aquí. Con los dos complementos descargados, vamos a la rueda dentada/Addons/Instalar desde un archivo zip. Instalamos primero el script.module.ttml2mssa-xxxx.zip y luego el otro, el plugin.video.movistar-xxxx. Como explicamos, uno es dependencia del otro, y si intentamos instalar primero el segundo nos dará error. Si nunca habíamos instalado nada por esta vía nos consultará si queremos permitir la instalación de complementos de orígenes desconocidos, y tenemos que decir que sí. Esperamos a ver los mensajes de que se ha instalado y eso sería todo. El complemento aparecerá en el apartado Addons.

Quedaría un paso más, que es el de acceder al apartado de Cuentas e introducir allí nuestro usuario y contraseña. Uno más, y este sí es el último de verdad: al intentar iniciar cualquier contenido nos pedirá que instalemos Widevine. Lo hacemos e inmediatamente ya se verá lo que hayamos seleccionado.

Mejor que en la página web

Ver Movistar+ en Kodi es mejor que en la página web. Incluso hay apartado para las grabaciones, y la calidad no se ve reducida de ningún modo. Por si fuera poco, encontramos incluso un apartado «Gestionar dispositivos» que sirve justo para eso, para gestionarlos deteniendo la reproducción de alguno o eliminándolos de nuestra lista.

Por las pruebas que he podido hacer, funciona mejor incluso que en las aplicaciones para Smart TV. No es tan bonito, pero el rendimiento no se ve mermado porque el software decide mostrarnos un pequeño trailer y va a trompicones. Sobre los cortes, yo, que he visto alguno en mi smart TV con webOS, puedo decir que en los canales que históricamente me han fallado más, en Kodi lo hacen menos.

Kodi es un todoterreno, y una vez más ha quedado demostrado. Mientras haya desarrolladores como Paco8, ¿para qué queremos apps oficiales en Linux?

Vía Genbeta, en donde he descubierto la existencia del complemento.