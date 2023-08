Con el lanzamiento de una nueva versión de Firefox llega también el baile de cifras a los canales Nightly, Beta y Dev. Son versiones no estables en las que podemos ir viendo que llegará en el futuro, aunque en muchas ocasiones incluyen algo que no añaden a la versión final. Por ese motivo, noticias como esta no deben darse como definitivas, sino como una posibilidad. Y Firefox 117 podría contar con algo que, si bien es cierto que está en algunos navegadores importantes, también lo es que se echa de menos algo así en el navegador del panda rojo.

La función que ahora mismo está en el canal Beta es la de traducir páginas enteras. Es algo en lo que Mozilla lleva tímidamente trabajando desde hace años, y actualmente hay incluso una opción para activar lo que se supone que es una extensión para este fin. Pero nunca funcionó demasiado bien, y lo que preparan ahora tiene mucha mejor pinta. No sólo será capaz de traducir páginas, sino que lo hará respetando nuestra privacidad.

Firefox 117 podría traducir páginas enteras respetando la privacidad

Para ser justos, aunque yo escribí de lo bueno que era que Vivaldi pudiera traducir páginas o texto seleccionado, el hecho de que base sus traducciones en Lingvanex hace que uno no se pueda fiar demasiado de lo que traduce. Vivandi Techonogies pensó en la privacidad de sus usuarios, y por eso rechazó usar algo como Google Translate. Hubo debates internos sobre adoptar DeepL, pero los acuerdos son los acuerdos.

Firefox tiene pensada otra manera de traducir, una que hará que todo quede en nuestro equipo. Aunque puede costar algo más de preparar, tendremos que descargar los idiomas que queramos traducir, las traducciones no se enviarán a ningún servidor. De este modo, los resultados serán como los primeras de Google Translate, bastante directos e imprecisos, ya que en un principio no se usará nada de IA como hace DeepL, que es capaz de traducir incluso frases hechas.

Esta novedad está ahora en el canal Beta, y no hay que descartar que le echen el freno para lanzarla en un futuro o no la veamos nunca. Hace meses también probó su propio I don’t care about cookies y los usuarios finales seguimos esperando. Si llega en la siguiente estable, lo hará este mes, el 29 de agosto.