Firefox 116 introduce versiones 100% Wayland

El martes 1 de agosto, y cuatro semanas después de la v115, Mozilla hizo oficial el lanzamiento de Firefox 116. En su lista de novedades podemos ver todo lo nuevo que incluye… o casi, ya que hay al menos una novedad para los usuarios de Linux que no aparece por ningún lado. Esa novedad guarda relación con los servidores gráficos/compositores, ya que, empezando con esta versión, Firefox estará disponible con versiones (también nos referimos a esto como builds) exclusivas para Wayland o X11.

¿En qué se traduce esto? En que a partir de Firefox 116 es posible elegir, por ejemplo, la versión para Wayland y ya no dependerá ni tirará para nada de algo relacionado con X11. Esto permitirá ganar en eficiencia, y probablemente veamos pronto novedades con gestos en Wayland o funciones que no son compatibles con X11. Lo que no han aclarado, o no he encontrado yo, es cómo se llevará a cabo. Probablemente sean las diferentes distribuciones Linux las que elijan qué ofrecer dependiendo de su opción por defecto.

Novedades de Firefox 116

Entre las novedades que incluye Firefox 116 y como siempre, hay muchos puntos, pero los que suelen llamar más la atención son aquellos que se ven a simple vista. En esta actualización, los vídeos flotantes, también conocidos como Picture-in-Picture, tienen un deslizador para controlar el volumen. Para los que les guste el teclado, ahora Ctrl + Shift + T reabre la última pestaña o ventana cerrada en el orden en el que se cerraron. Si no hay nada que reabrir, se restaurará última sesión.

Entre el resto de novedades:

Firefox soporta ahora CSP3 (hashes externos).

El rendimiento de carga de HTTP/2 se ha mejorado significativamente a partir de Firefox 115.0, en particular en aquellos con un producto de retardo de ancho de banda más alto (es decir, redes caracterizadas tanto por un gran ancho de banda como por una alta latencia).»

Ahora es posible copiar cualquier archivo de nuestro sistema operativo y pegarlo en Firefox.

Ahora es posible copiar cualquier archivo de nuestro sistema operativo.

Firefox 116 ya se puede descargar desde su página web oficial, y ya ha empezado a aparecer en los repositorios oficiales de las principales distribuciones Linux.