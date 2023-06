Firefox 115 podría llegar con su propio «I don’t care about cookies»

Durante el fin de semana y el principio de la siguiente, Mozilla inicia el baile de versiones de su navegador web. Sube la nueva versión estable el sábado o domingo, pero no hace oficial su lanzamiento hasta el martes. Ayer lanzaron la v114 del navegador de panda rojo, lo que significa que la v116 entró en el canal Nightly y Firefox 115 está ahora en el canal beta. Una de las posibles novedades es la que tenéis en la captura de cabecera.

Es frecuente que Mozilla añada novedades en su versión beta que al final no se incluyen en la versión estable. Suelen retrasarlas esperando un momento mejor, pero en la sección de Privacidad y Seguridad de Firefox 115 ha aparecido una opción que recuerda mucho a la extensión I don’t care about cookies. Aunque debería decir que ha aparecido en la sección Privacy & Security, ya que en la beta en español de España (es_ES) no está disponible.

Firefox 115 llegará el 4 de julio

Para el que no la conozca, I don’t care about cookies, que se traduce al español como «no me importan las cookies», es una extensión/lista que actúa de manera similar a un bloqueador de publicidad, pero lo que oculta en este caso son los avisos de uso de cookies que molestan más que otra cosa; aunque no lo aceptemos pueden seguir haciendo de las suyas… Siempre que puede, hace un «clic» en que no lo consiente y sigue adelante, si esto hace que la página no funcione sencillamente las acepta y, si no está en la lista, veremos el banner.

Brave introdujo su propia solución el otoño (en el hemisferio norte) pasado. Vivaldi permite activar la casilla de I don’t care about cookies en su bloqueador, y uno sólo puede pensar en qué hará Google con respecto a esto. Aunque lo cierto es que ya lo sabemos: está trabajando para que las cookies desaparezcan del todo, pero para ello quiere desarrollar algo que no le haga perder beneficios que consigue gracias a nuestra radiografía digital, o dicho de otro modo, nuestros hábitos de uso del navegador.

Firefox 115 llegará el 4 de julio, y podría hacerlo con esta novedad y otras como la posibilidad de abrir enlaces que tengamos en el portapapeles haciendo clic central en una nueva pestaña o un botón de acciones rápidas que nos permitirá realizar algunas acciones directamente desde la barra de URL.

Los usuarios de Linux interesados en ver la opción de ocultar las cookies pueden descargar la última beta de Firefox 115 en inglés norteamericano (enlace).