Shadow Tactics: Blades of the Shogun es un videojuego de táctica en tiempo real que podrás encontrar en la tienda Steam de Valve, GOG, y Humble Store. Por cierto, ¿te gustaba Commandos? ¿Que por qué te pregunto esto? Sencillo, como verás en el vídeo de introducción que te he dejado sobre este párrafo verás el parecido con el mítico videojuego que ha enganchado a muchos y continúa gustando a otros nostálgicos.

Y por cierto, aunque no venga a cuento, si eres fan de la saga de Commandos, puedes probarlo desde cualquier sistema y navegador, ya que ha sido trasladado a HTML5. ¿No te lo crees? Míralo tú mismo. Concretamente se ha recreado la primera versión de éste título con sus 20 niveles a los que podrás jugar online como he dicho. Pero ésta no es la noticia que os quiero presentar.