Seguro que ya nos has escuchado hablar muchas veces de Arch Linux, un sistema operativo muy popular por su alto nivel de personalización y su sistema de actualizaciones Rolling Release. Si lo conoces también sabrás que su instalación es algo complicada para principiantes y que si no tienes experiencia en el mundo de Linux no podrás instalarlo y personalizarlo a tu gusto.

Sin embargo, eso se ha terminado gracias a Arch Anywhere, un sistema operativo que permite instalar y configurar Arch Linux de una forma muy sencilla, apto para todo tipo de usuarios y por supuesto para principiantes, los cuales por fin podrán disfrutar de Arch Linux sin tener que llamar a un técnico informático.