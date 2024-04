Gentoo Linux se asocia con la Software in the Public Interest (SPI)

Gentoo es una distribución de Linux conocida por su enfoque en la optimización y la personalización

La Fundación Gentoo se ha caracterizado por ser una entidad legal que respalda y apoya el desarrollo y la promoción de Gentoo y durante mucho tiempo ha tenido una variedad de cambios en su estructura legal y administrativa y ahora a anunciado un nuevo cambio que tiene como finalidad el beneficio de todos. Y es que se ha tomado la decisión de transferir el proyecto a la organización sin fines de lucro SPI (Software in the Public Interest).

El anuncio se realizó con la finalidad no solo de dar a conocer el movimiento que se suscitó en el mes de marzo, sino que también con el objetivo de delegar tareas administrativas no relacionadas con la tecnología a SPI, lo que les permite prescindir de mantener su propia entidad legal, eliminar la carga administrativa y mejorar su atractivo para la recepción de donaciones por parte de empresas comerciales. Las donaciones a través de SPI ofrecen la oportunidad de obtener deducciones fiscales en los Estados Unidos, lo que puede incentivar la contribución financiera al proyecto.

Para quienes desconocen de Software in the Public Interest o conocido por sus siglas «SPI», esta es una corporación sin fines de lucro fundada para actuar como patrocinador fiscal de organizaciones que desarrollan software y hardware de código abierto. Esta organización proporciona servicios como aceptar donaciones, mantener fondos y activos, y actuar como entidad fiscal para proyectos de código abierto.

La actual Fundación Gentoo tiene estatutos que restringen su comportamiento al de una organización sin fines de lucro; es una organización sin fines de lucro reconocida sólo en Nuevo México, pero una entidad con fines de lucro a nivel federal de EE. UU. Es poco probable que una conversión directa a una organización sin fines de lucro reconocida a nivel federal tenga éxito sin un esfuerzo y un costo significativos. Encontrar fideicomisarios de la Fundación Gentoo que se encarguen del trabajo no técnico es un desafío continuo. Robin Johnson (robbat2), nuestro actual tesorero de la Fundación Gentoo, dedicó una gran cantidad de tiempo y esfuerzo a poner en orden la contabilidad y los impuestos después de que los tesoreros anteriores perdieran interés y se retiraran de Gentoo.

Motivos para la asociación de Gentoo con SPI

Dentro de los principales motivos dé la transferencia, se menciona la conveniencia tanto por parte de los desarrolladores de Gentoo como para los donantes que contribuyen al proyecto, ya que la Fundación Gentoo, anteriormente era una organización sin fines de lucro solo en el estado de Nuevo México, que obtuvo el reconocimiento como una organización con fines de lucro a nivel federal en los Estados Unidos. Sin embargo, para obtener el estatus de organización sin fines de lucro calificada a nivel federal («501(c)(3)»), se requirieron esfuerzos y gastos considerables. Es por ello que llegaron a tomar esta decisión después de evaluar las opciones, pues se determinó que sería más efectivo y rentable para Gentoo seguir el ejemplo de otros proyectos de código abierto y transferir los asuntos no técnicos a SPI (Software in the Public Interest).

Además de ello, se menciona que de los motivos fueron que los donantes que contribuyen a Gentoo a través de SPI pueden beneficiarse de deducciones fiscales en los Estados Unidos. Esto puede fomentar la participación de donantes y apoyar financieramente el desarrollo continuo de Gentoo y que también la SPI cuenta con experiencia en la gestión de proyectos de código abierto de diversos tamaños y tipos, incluidos proyectos similares a Gentoo como Arch y Debian, lo que puede ser invaluable para Gentoo en términos de mejores prácticas y orientación organizativa.

Se menciona que en este proceso, la antigua Fundación Gentoo será disuelta y sus activos serán traspasados a SPI y esta asumirá responsabilidades como la aceptación de donaciones, la gestión de asuntos legales, la administración de activos y marcas, la custodia de fondos del proyecto, el pago de gastos, la negociación de contratos, la realización de auditorías y el mantenimiento de registros contables.

Finalmente se menciona que para los que estén interesados en apoyar a Gentoo, pueden hacerlo a través de SPI, y que las donaciones se pueden realizar a través de métodos como Paypal y Click&Pledge, con más opciones disponibles en el futuro. Además, se menciona que estos cambios no afectan a la organización europea Gentoo eV, que seguirá operando como una entidad legal independiente registrada en Alemania. Esta estructura permitirá a Gentoo eV defender los intereses del proyecto en la Unión Europea y brindar la oportunidad de deducciones fiscales a los donantes de la Unión Europea. Este cambio busca optimizar la gestión administrativa y financiera de Gentoo, asegurando su continuidad y sostenibilidad en el futuro.

Si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.