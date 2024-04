Cuando yo intentaba ser una estrella del rock, hace ya como una década de eso, lo primero que hacía en mi DAW de turno era poner un patrón de ritmo de fondo, empezar a tocar mi guitarra o bajo y grabar lo me me iba saliendo. Mal hecho, porque luego las líneas de los compases y todas esas guías estaban fuera de su sitio. Tenía que mirar qué tempo había usado, reajustar el proyecto y, entonces sí, tener todas las piezas bien colocadas. El software va mejorando, y ahora existen opciones que detectan eso automáticamente, y Audacity 3.5.0 es capaz de esto y mucho más.

Audacity 3.5.0 ha llegado hace unos instantes con tres novedades que destacan sobre el resto. Pero la que más llama mi atención es una nueva función en la que al arrastrar una pista de audio a un proyecto vacío, Audacity detectará el tempo y ajustará el proyecto para que tenga esa base. Digo en teoría, porque yo lo he probado en la AppImage para Linux y no he visto ninguna consulta para esto .

Novedades de Audacity 3.5.0

Han introducido una función para guardar en la nube que permite guardar los proyectos en audio.com. Esto nos permitirá empezar a trabajar en un equipo y terminar en otro.

Detección automática del tempo. Cuando arrastramos una pista de audio, debe mostrar una consulta por si queremos que cambie el tempo del proyecto al de ese audio. El secreto está en usar loops o bases con el tempo bien claro. En la siguiente imagen podéis ver que el tempo está en su sitio, y es algo que ha detectado Audacity 3.5.0. Para conseguirlo, me he bajado un audio de una base de batería de YouTube. Si no está perfecto es porque la batería está tocada a mano (no es una caja de ritmos) El audio lo puede sacar del sonido en sí, haciendo una especie de cálculo, y también de los metadatos de la pista, siempre y cuando estén incluidos..

Entre el resto de novedades:

Ahora es posible cambiar el pitch de un audio de manera no destructiva presionando Alt + Flechas arriba/abajo. También está disponible desde el menú del clic derecho/tono y velocidad.

Se ha añadido la posibilidad de exportar etiquetas como archivos de subtítulos.

Se ha añadido una opción para omitir la exploración de plugins.

Se ha añadido un menú de desbordamiento e indicadores de velocidad y tono para los clips.

Varios cambios en diversas funciones.

Eliminadas algunas características de nicho para simplificar la aplicación. Esto debería hacer Audacity un poco menos abrumador de usar, y también acelerará el desarrollo futuro ya que menos cosas tienen que ser consideradas.

Ya disponible

Audacity 3.5.0 es una nueva versión mediana que ha llegado seis meses de la versión anterior y ya está disponible desde su página web. Desde allí, los usuarios de Linux podemos descargar una AppImage. En las próximas horas se actualizarán sus paquetes flatpak y snap – este lo dudo un poco, pues sigue en la v3.1.3 – y también llegará a los paquetes oficiales de algunas distribuciones Linux.