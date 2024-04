En un principio, el navegador Vivaldi no se diseñó pensando en el consumo de recursos. No, porque prioriza las funciones al rendimiento… ¿O priorizaba? Lo cierto es que hoy han hecho público el lanzamiento de Vivaldi 6.7, y la novedad más destacada que incluye es una función que hiberna de forma automática pestañas inactivas, lo que reduce el consumo de recursos del navegador. Es justo algo que esperaba como agua de mayo, aunque mi equipo tenga RAM de sobra.

El hecho es que mi Vivaldi va bien, pero en alguna ocasión he notado que podría ir mejor. En el pasado he tenido algún cierre inesperado, y es probable que tuviera que ver con el consumo de recursos. También lo notó un compañero de diseño web hace años, quien se encontró con un consumo excesivo que no notaba en Brave. Todo esto debería estar solucionado en Vivaldi 6.7, la segunda versión de 2024 tras la v6.6.

Nueva opción para hibernar pestañas en Vivaldi 6.7

Hasta ahora, yo usaba un atajo de teclado ( Alt + . ) para hibernar las pestañas en segundo plano, pero es algo que no siempre recordaba. La nueva opción permite configurar un liberador de memoria dependiendo de un tiempo de inactividad. Por ejemplo, podemos configurar que cualquier pestaña que no haya recibido atención en una hora se hiberne. Cuando nos movamos a una de ellas, volverá a cargar.

La otra función más destacada de Vivaldi 6.7 es una mejora para el lector de fuentes, más concretamente su detección. Ahora es más receptivo con las fuentes, y podemos seguir subreddits o usuarios de reddit, así como lanzamientos de repositorios de GitHub. No os miento cuando digo que esto es algo que no esperaba y me vendrá bien. Por poner algunos ejemplos, yo sigo proyectos como FreeTube, Spotube, EmulatorJS o RetroDeck, y ahora ya no tendré que entrar a GitHub para enterarme de los cambios.

Entre el resto de novedades, se ha mejorado y facilitado la creación de espacios de trabajo, ahora es posible exportar contraseñas y fuentes y se ha añadido soporte para la vista dividida de macOS.

Vivaldi 6.7 está disponible desde hace unos instantes y ya se puede descargar desde su página web oficial.

Imagen: Vivaldi.