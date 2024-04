El Ubuntu Unity 24.04 de hoy no incluye muchas novedades. Se mantiene en Unity 7.7, y los cambios se reducen a actualizar los paquetes que comparte toda la familia Noble Numbat. Uno de los motivos es que están desarrollando una nueva opción, actualmente con el nombre de Ubuntu Lomiri 24.04, que usaría la versión «de Unity» que está disponible en dispositivos móviles. Es lo que en un principio se conocía como Unity8, pero que UBports decidió renombrar porque era un tanto diferente y porque Lomiri es más fácil de pronunciar.

Lo cierto es que hay muy poca información sobre Ubuntu Lomiri 24.04 y el proyecto en general. Si se menciona en las notas de lanzamiento de Ubuntu Unity 24.04, en parte para reconocer que es el principal culpable de las pocas novedades de esa versión. A diferencia de lo que había disponible en el pasado, esta es una ISO más estable que se puede probar en hardware real. Sintiéndolo mucho, es algo que no he podido hacer, pero sí en GNOME Boxes para echarle un primer vistazo.

Ubuntu Lomiri 24.04 ya es lo suficientemente estable como para instalarlo en hardware real

Mi principal queja con la ISO de Ubuntu Lomiri 24.04, siempre teniendo en cuenta que yo la he probado en una máquina virtual, es que Lomiri no tiene un apartado para ajustar la resolución de la pantalla. Se supone que la recoge del hardware, y esto no lo respeta en GNOME Boxes. Por todo lo demás, es una opción a tener en cuenta, sobre todo por su fluidez.

Lomiri está diseñado pensando en dispositivos móviles, y como los equipos de escritorio son más potentes, lo mueven con más soltura.

No está todo traducido al español, eso también hay que decirlo. Pero es que está claro que es software en desarrollo. Hay carencias, como una tienda de software, pero si imaginamos un futuro en el que el sistema operativo esté más avanzado, es fácil pensar que esta será una opción para resucitar equipos de recursos limitados.

Poco más podemos decir sin poder probarlo en hardware real. El que esté interesado en catarlo, puede descargar la ISO de prueba desde el siguiente botón.