Una persona como yo tiene que probar muchas cosas y en muchos equipos. En ocasiones estoy en una máquina virtual, quiero sacar algo de ella y empieza un pequeño dolor de cabeza: ¿cómo me envío esta captura a donde pueda trabajar con ella? ¿Instalo Telegram? ¿Me la envío por correo? ¿SwissTransfer? Para no instalar nada, últimamente estaba usando esta transferencia de Suiza, pero ahora he decidido dar el salto a una opción que conocía desde hacía tiempo y la guardaba en la recámara. Su nombre, WebWormhole.

Como su nombre indica, lo que hace WebWormhole es crear un agujero de gusano en el espacio-tiempo para conectar dos puntos y eliminar así la distancia que hay entre ambos. Bueno, un agujero de gusano es algo más complicado que eso, pero la idea es que conecta a un emisor y un receptor para poder realizar envíos de archivos sin intermediarios. O esa es la teoría.

WebWormhole se usa desde el navegador o en local

El uso es de lo más sencillo:

Vamos a su página web, actualmente aquí. Tenemos dos opciones: ser el emisor o el receptor. Si queremos enviar, pulsamos el botón de «CREATE A WORMHOLE».

Si queremos recibir, tenemos que poner en el hueco de «WORMHOLE PHRASE» el texto que le habrá dado al emisor al pulsar el botón de crear el agujero de gusano. La conexión ya estará creada, y se pueden enviar archivos arrastrándolos a la ventana, haciendo clic en «Open» y buscando en el equipo o pegando del portapapeles.

Así de sencillo es.

En el paso 2, el de las conexiones, además de la frase para compartir también genera un código QR, lo que es perfecto para conectarse más rápidamente desde un móvil. No es un envío por Bluetooh, pero creo que es lo más parecido, con la mejora que supone no tener que estar conectados por esa tecnología.

WebWormhole es de código abierto y está disponible también en GitHub, por si alguien quiere realizar los envíos locales sin que pase por ninguna web. También está como extensión para Firefox y para Chrome.

Mejor que otras opciones para enviar archivos

A mí me gusta más usar WebWormhole que otras opciones por lo siguiente:

Bluetooh requiere iniciar una conexión, y a veces no es posible. Por ejemplo, en DistroSea. Esto es válido también para opciones como KDE Connect.

Wormhole es también una buena opción, pero el envío no es directo y copiar el enlace es tedioso. El texto de las conexiones por WebWormhole es más fácil de copiar; son tres palabras en inglés separadas por guiones.

SwissTransfer es la opción que estaba usando, pero hay que rellenar un correo, confirmar que es tuyo y con captcha. Sigue siendo una de las mejores opciones para enviar grandes archivos y tener cierto control sobre ellos, pero algo tedioso en comparación.

Sharedrop y Snapdrop obligan a estar en una misma red WiFi, y ya he comentado que a veces uso máquinas virtuales y esto no funciona nada bien.

Telegram me obliga a instalar la aplicación e identificarme.

Warpinator y LANDrop y otras apps de ese tipo obligan a instalar software en ambos equipos y a estar conectados a la misma red WiFi.

Para qué no es recomendable

WebWormhole es parecido a las redes P2P en el sentido en el que una parte se conecta con la otra. Es decir, debe existir una conexión y las conexiones pueden fallar. Por lo tanto yo no lo recomendaría para enviar archivos grandes o si la conexión a Internet de al menos uno de los aparatos es débil.

Pongamos un ejemplo: grabamos uno o varios vídeos con un móvil de última generación y están en 4K. O mejor aún, en algo como el ProRes de Apple que puede pesar varios gigas unos segundos. El total de lo que queremos enviar son 20GB. Si tenemos una conexión WiFi de 1GB en ambos lados, podemos probar y es posible que no pase nada, pero cabe la posibilidad de que la conexión se corte. Para casos como este yo sigo recomendando SwissTransfer, que permite enviar hasta 50GB con buenas velocidades y, en teoría, privacidad.

Pero para archivos de tamaño, digamos, normal o para esos casos en los que queremos enviar algo rápidamente con la mínima configuración, WebWormhole es de lo mejor que podemos usar. Probadlo y ya me diréis.