Compartir archivos pequeños por Internet es algo muy sencillo independientemente del entorno en el que nos movamos. Muchas veces incluso tenemos una «hoja para compartir» con accesos directos a WhatsApp, Telegram o el correo, pero no todo es tan fácil cuando lo que queremos es enviar archivos algo más grandes. Muchos usan WeTransfer, que permite enviar archivos de hasta 2GB, otros preferimos Wormhole, con 10GB de tope, pero lo que ofrece SwissTransfer no tiene comparación.

Tanto Wormhole como SwissTransfer son servicios propietarios, por lo que por eso no debe hacernos decantarnos por uno u otro. También son gratuitos ambos, y los dos ofrecen protección mediante cifrado. Las diferencias principales las encontramos en cuánto podemos enviar y dónde se alojan los archivos. Los de SwissTransfer se alojan en Suiza, y eso garantiza que las leyes internacionales no podrán hacer nada para eliminar o fisgar lo que enviemos.

Los envíos con SwissTransfer caducan a los 30 días

Siguiendo con la comparación de estas opciones para enviar archivos, sí hay algo de Wormhole que me gusta más: ofrece la opción de acceder a las descargas por medio de un código QR. Si vamos a enviar algo a distancia, pues no tiene mucha utilidad, pero sí la tiene cuando lo que queremos es enviar algo de un PC a un móvil, ya que estos dispositivos pueden leer los códigos con la cámara. SwissTransfer no tiene este código, quizá porque su principal competidor es WeTransfer.

Pero a diferencia de la opción más famosa, SwissTransfer no ofrece ningún tipo de registro, algo que es bueno y malo. Lo bueno es que usar el servicio es entrar y enviar, pero lo malo es que no podremos gestionar los envíos de ninguna manera. Los archivos se eliminarán automáticamente a los 30 días, aunque podemos elegir también que desaparezcan a los 15, 7 ó 1 días. También podremos controlar la límite de descargas con un máximo actual de 250 y opciones de 100, 20 y 1. Y todo esto sin publicidad… casi: nos muestra una ventana a un lado para que usemos un servicio tras cada envío.

Infomaniak, la empresa de hosting más importante de Suiza

SwissTransfer es un servicio que ofrece Infomaniak, la empresa de hosting más importante de Suiza. Según aseguran, su objetivo al lanzar este servicio es darse a conocer, algo que empezaron hace un par de años. También pretenden ser una alternativa ética y sostenible a GAFA, es decir, las grandes tecnológicas (Google, Apple, Facebook y Amazon, a las que se le puede añadir la M de Microsoft). Infomaniak compensa sus emisiones de CO2 y usa sólo energía renovable.

Siendo un servicio privativo, si confiamos en él o no ya debe ser decisión de cada uno, pero no debemos olvidar que lo que estamos usando, ya sea WeTransfer, Google Drive o MEGA, también lo es. Si confiamos en WeTransfer, ¿no será mejor un servicio europeo como este que además de seguridad nos permite enviar archivos más grandes?

Proceso de envío de archivos

Para poder enviar algo con SwissTransfer, lo primero es ir a su página web oficial. Si detecta que entramos con una configuración en español, por ejemplo, nos ofrecerá la opción de cambiar a nuestro idioma. Lo que veremos es algo como lo que encabeza este artículo, siempre con imágenes de Suiza de fondo. Para iniciar un envío sólo tenemos que hacer clic en el símbolo de suma, o arrastrar archivos dentro de esa ventana.

Una vez elegido algo para enviar (NOTA: hay archivos no soportados, por lo que habría que comprimirlos, y lo mismo para carpetas), podemos añadir más (1), elegir cómo contactar con la otra parte entre un correo o un enlace (2) y acceder a las opciones avanzadas (3). En estas últimas elegiremos el tiempo de validez, el límite de descargas y también si queremos proteger el envío por contraseña. Al otro lado veremos algo como esto:

En esa ventana podremos elegir descargar archivos sueltos o todo, en cuyo caso creará un archivo comprimido.

SwissTransfer también ofrece una extensión para Chrome/Chromium (no se ve bien en Vivaldi) diseñada para agilizar los envíos. No ofrece todas las opciones, y al hacer clic sobre su icono nos abrirá una ventana para enviar. Los archivos se podrán compartir haciendo clic sobre el icono que hay a la derecha, desde donde obtendremos un enlace que tendremos que enviar al receptor.

Mozilla plantó las semillas lanzando Firefox Send, aunque luego lo cerro, y a la mala noticia le siguieron los nacimientos de Wormhole y este SwissTransfer. Ahora, y desde hace algún tiempo, enviar archivos de gran tamaño a distancia nunca ha sido tan fácil y seguro.