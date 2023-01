No quiero mentir a nadie diciendo que uso mucho algo que en realidad uso poco o nada. Cuando quiero enviar archivos pequeños de un aparato a otro, suelo tirar de Telegram, una aplicación de mensajería que está disponible para cualquier dispositivo y que casi siempre tengo abierta. Pero Telegram tiene sus limitaciones, y entre ellas tenemos que el tamaño de los archivos no puede superar los 2GB para los no premium y que la velocidad de la transferencia no es la mejor. Para archivos más grandes ya hay que buscar alternativas, y una de las mejores que he encontrado se llama LANDRop.

Si analizamos el nombre, es fácil entender para qué sirve. LAN se refiere a nuestra red, y Drop no es más el sufijo con el que acaban todas las aplicaciones de este tipo desde que Apple lanzara su AirDrop. Mucho de lo que lanza la manzana está bien, pero sólo es compatible con sus aparatos. De nada me sirve si quiero enviar por mi red un archivo desde mi portátil con Linux. Hay alternativas, pero todas cojean de una pata u otra. O casi todas.

LANDrop mejora el Warpinator de Linux Mint

Ya hace tiempo desde que Linux Mint nos presentó Warpinator. Es una aplicación que sirve justamente para lo mismo, pero ahora mismo no hay versión oficial para Android, ni para Windows. Hay una versión para iOS/iPadOS, pero está en fase beta (sólo disponible vía TestFlight) y tampoco es oficial. Además, Warpinator tira de un montón de dependencias de Python, o nos obliga a instalar una versión flatpak que, si no tenemos otros paquetes instalados, también nos instala algo de más. Por otra parte, podemos tirar de Snapdrop o Sharedrop, un par de opciones que funcionan desde el navegador, pero en ambos casos la velocidad y la estabilidad dejan mucho que desear.

Todos estos pequeños «peros» de disipan si nos decantamos por LANDrop. No es una aplicación que acabe de salir, de hecho ya hace más de dos años que circula por GitHub, pero si es algo que acabo de probar y me ha sorprendido para bien. Para empezar, porque desde su página de descargas podemos bajarnos una AppImage, un solo archivo que funciona de fábrica y sin instalar nada. Para continuar, porque hay aplicaciones para Windows, macOS, Linux, Android y iOS/iPadOS, lo que, con permiso de algunos sistemas menos usados, le hace ser multiplaraforma de verdad.

Cómo funciona

El funcionamiento de LANDrop es similar al de Warpinator u otras herramientas que pretenden enviar archivos por nuestra red. Una vez abierto, y si hemos aceptado los mensajes que pueden salir en algunos dispositivos, veremos quién está conectado a nuestra red. Al hacer clic en enviar (o «send», porque está en inglés), podemos elegir a qué aparato, desde donde tendremos que aceptar el envío. Una vez aceptemos, veremos una barra de progreso que va bastante bien, rápido y sin problemas.

La versión para Linux (no he probado en otro sistema operativo de escritorio) se abre en la bandeja del sistema, y es desde este bandeja desde donde gestionaremos los envíos. Los ajustes que podemos retocar son más bien pocos: si difundimos nuestro nombre para que nos puedan descubrir o no, elegir el nombre de nuestro aparato, la ruta de descargas y un puerto. Pero dejándolo todo por defecto, la verdad es que funciona perfectamente.

Cómo instalar LANDrop en Linux

Como hemos mencionado, LANDrop está disponible como AppImage, por lo que se puede usar sin instalar nada. Bastaría con bajarse el archivo y ejecutarlo. Por otra parte, si se prefiere tener la aplicación instalada en el sistema operativo, se puede hacer siguiendo estos pasos:

Se bajan las dependencias. En sistemas operativos basados en Debian, como Ubuntu o Linux mint, se puede instalar lobsodium con el comando:

sudo apt install libsodium-dev

Luego hay que clonar el repositorio e instalar el software escribiendo lo siguiente:

git clone https://github.com/LANDrop/LANDrop Run the following commands mkdir -p LANDrop/build cd LANDrop/build qmake ../LANDrop make -j$(nproc) sudo make install

Se puede ejecutar escribiendo «landrop» o desde el cajón de aplicaciones de la distribución.

Y una vez instalado, da igual a dónde se quiera enviar o recibir los archivos. LANDrop los hará llegar si se está en la misma red.

Página oficial, aquí.