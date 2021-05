Aunque algún usuario descontento termine diciéndome que no tengo razón, creo que es un hecho que Apple tiene algunas cosas buenas. Hasta la competencia ha hablado bien de, al menos, su ecosistema, lo que es básicamente lo conjuntado que funciona todo cuando usas más de un aparato de su marca. La compañía de la manzana lanzó AirDrop hace mucho, y en Linux hace meses que Linux Mint nos ofrece Warpinator, una herramienta con la que podemos compartir archivos con aparatos que estén conectados a una misma red y usen Linux.

Android está basado en Linux, por lo que Warpinator debería poder funcionar en el sistema operativo móvil de Google. Lógicamente, no podríamos hacer nada si no existiera la aplicación, pero existe, tal y como informó Clement Lefebvre a finales de abril. La aplicación para Android la ha creado un desarrollador independiente, haciéndolo correctamente al mencionar al autor del software original y ofreciendo la herramienta sin coste alguno. De hecho, ni siquiera muestra publicidad, lo que por una parte me parece lógico y por otra se agradece.

Warpinator

Para ser totalmente sincero, para pasar archivos entre mis aparatos yo he estado conectándolos en red, ya que tengo un portátil con Windows, otro con Linux, tengo Android en la Raspberry Pi… Tengo muchos aparatos, pero lo que tengo claro es que ahora usaré Warpinator para los basados en Linux, incluida la PineTab (con la que últimamente estoy más decepcionado por la falta de progresos importantes que me interesen a mí).

Su uso es muy sencillo, y siguiendo con la sinceridad, diré que lo es tanto que lo grabado en el vídeo es la primera o segunda vez que he usado la aplicación para Linux y la primera vez para Android. Nada más abrirlo en ambos dispositivos, y si están en la misma red, se encontrarán. En ese momento, si queremos enviar desde la versión de Linux basta con arrastrar un archivo a su ventana. Para hacerlo en Android, hay que tocar o hacer clic sobre el icono de compartir que aparece abajo a la derecha.

Por todo lo demás, creo que no es tan rápido como el AirDrop de Apple, pero podría estar equivocado ya que el WiFi del portátil que he usado no es el mejor del mundo y en la Raspberry Pi tengo un Android no oficial. Pero, por su sencillez, merece la pena usar Warpinator.

Warpinator para Android se puede descargar desde la Google Play.