En el mundo de la emulación, el tema del que más se está hablando ahora es de lo que ha pasado entre Nintendo y los creadores de Yuzy y Citra. En resumen, el gigante de los videojuegos se los «cargó», dándoles un rapapolvo en los juzgados que sigue trayendo cola. Una de las primeras noticias que siguieron a la sentencia nos hablaba de Suyu Emulator, un emulador que no es más que la última versión de Yuzu al que esperan añadir algunas mejoras.

El principal problema es que los que están detrás de Yuzu no son desarrolladores. Ganas sí le están poniendo, y tienen un GitLab en el que por lo menos se ve movimiento. Como poco, sirve para descargar el ya pasado a mejor vida Yuzu, o esa es la teoría. De momento, si vamos a su página web oficial e intentamos descargar el emulador, vemos un mensaje que informa de que no está disponible y que lo compilemos por nuestra cuenta, pero hay más opciones.

Prueba Suyu Emulator desde su AppImage

Antes de seguir, y luego también explicaremos – otra vez – algunas cosas, lo que podemos obtener ahora de Suyu Emulator es algo que no ha llegado a estable. Cualquier persona que haya usado software en fase preliminar sabe qué puede pasar: lo extraño sería no ver ningún bug, aunque también es cierto que Suyu Emulator es más bien la última versión de Yuzu con un nuevo logotipo. En cualquier caso, sus desarrolladores aún no se han decidido a ofrecerlo desde su página web, y por algo será.

Ahora bien, una manera segura de probar software en Linux, en el sentido de que no vamos a romper nada porque viene todo en un archivo, son las AppImage, y aquí vamos a explicar cómo descargar la AppImage de Suyu Emulator para probarlo en cualquier distribución Linux compatible.

Vamos a su página en GitLab (enlace).

Pasamos el cursor por encima de «Build» y luego hacemos clic en «Artifacts». En la siguiente ventana, vamos a buscar algo que ponga «build-linux» y además tenga la uve verde. A la derecha vemos una carpeta, icono en el que tenemos que hacer clic.

Dentro sólo veremos una carpeta con nombre «artifacts» y debemos entrare en ella. Veremos algo como lo siguiente.

Descargaremos la AppImage haciendo clic en el archivo que termina con esa extensión y luego, en la siguiente ventana, haciendo clic en «Download». No hay que confundirlo con el archivo .zsync, y para salir de dudas es suficiente con mirar el peso del archivo. El válido pesa poco más de 100MB.

Concediendo permisos de ejecución

Es posible que en alguna distribución sea necesario dar algún paso extra. Por ejemplo, Ubuntu (GNOME) necesita libfuse2 para poder abrir AppImages, algo que está explicado aquí. También podemos encontrarnos con el problema de que no se puede abrir porque no tiene permisos, en cuyo caso le tenemos que dar permisos de ejecución, bien sea con el menú contextual del sistema operativo que aparece al hacer clic derecho o desde un terminal con chmod -x suyu-mainline-xxxxx .

Importante: sin keys ni firmware

Yuzu era un paraíso para los que querían jugar a títulos de Nintendo Switch en otros aparatos, como cualquier PC o la Steam Deck. Lo era porque lo dejaba todo «masticado», listo para usar. El nombre de Suyu se pronuncia como «sue you», y sus responsables no quieren dejar ningún margen de maniobra a Nintendo, por lo que han tomado medidas.

Una de ellas es que, además de no ofrecer juegos por ningún grupo, claro, tampoco ofrecen las keys y el firmware necesario para que funcionen los juegos. Nosotros, que no queremos que Nintendo «sue us», tampoco podemos explicar con mucho detalle cómo conseguir estos componentes, pero una búsqueda en DuckDuckGo o vuestro motor de búsqueda favorito puede dar resultados como este.

¿Es fiable Suyu Emulator?

Su código está en GitLab y cualquiera puede echarle un vistazo. Ya lleva tiempo allí, y si tuviera algo peligroso para el usuario final ya se habría publicado. La teoría dice que sí, y es una buena opción para el que quiera instalar Yuzu si lo ha perdido por algún motivo o nunca lo instaló.

Si hay que preocuparse por algo de este emulador es por el hecho de que sus responsables no son desarrolladores, o así lo aseguran los rumores. De momento ya han introducido el cambio de eliminar las keys y el firmware, y hubo una versión que sí los incluía. Es decir, movimiento ha habido, aunque haya sido mínimo.

Lo peor desde el punto de vista del soporte es que Switch es una consola que sigue en venta, y si evoluciona de alguna manera y los desarrolladores de Suyu no pueden seguirle el ritmo, no podrá mejorar. No son lo mismo emuladores como los de NES o Super Nintendo: ya no va a haber cambios y los emuladores actuales pueden servir ya para toda la vida.

El futuro es incierto, pero de momento el legado de Yuzu está aquí… ¿para quedarse?