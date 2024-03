Malas noticias para el mundo de los videojuegos. La emulación es un tema que puede generar y genera polémica. Por una parte, es la única manera de que, por poner un ejemplo, yo pueda jugar a títulos de Master System y Mega Drive, como Sonic o Cool Spot, juegos que tuve y ya no puedo jugar. En el otro lado tenemos casos como los de Yuzu y Citra, dos emuladores de consolas de Nintendo que siguen a la venta, y no sólo eso.

Fue noticia cuando «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» llegó antes al PC que a la Switch. Es decir, pudimos jugarlo antes en un emulador que en la consola en donde, en teoría, debería vivir ese juego, sin posibilidad de jugarlo en otra plataforma. Esto ha sido la gota que ha colmado el vaso de Nintendo y lo ha usado en el juicio para eliminar de un plumazo a los emuladores Yuzu y Citra.

Nintendo y la piratería, historia de nunca acabar

Que Nintendo ha pasado y pasa mucho tiempo intentando que no podamos jugar ni al Super Mario Bros. si no es en una NES o en algún reboot propio no es nada nuevo. Pero una cosa es eso y la otra es lo que pasó con el último episodio de la saga Zelda: se habría descargado más de un millón de veces una semana antes del lanzamiento oficial. Yo, que no puedo engañar a nadie y a veces juego con RetroArch + ES-DE, veo ahí piratería en su máxima expresión.

Por un lado, es imposible que se te haya roto tu Switch y hayas comprado el nuevo juego. Lo primero, sí, posible, pero todo junto no: sin Switch no vas a comprar el juego. Tampoco se aplicaría otro punto positivo de la emulación, y es mantener una obra viva. No se puede devolver a la vida algo que ni siquiera ha nacido aún.

Así que todo esto ha sido la tormenta perfecta para Nintendo y lo ha aprovechado, lo que nos hace pensar en si no habrá sido el propio gigante de los videojuegos quien habría filtrado el juego para conseguir su objetivo.

Yuzu y Citra desaparecen de GitHub…

… y pronto lo harán sus páginas web y también sus páginas web. Cuando he empezado a escribir este artículo, al menos la página de Yuzu estaba accesible, pero ahora he intentado entrar a las páginas oficiales de Yuzu y Citra y ambas están «secuestradas» por un mismo mensaje. En él explican que Yuzu y Citra se van a descontinuar «con efecto inmediato».

Según sus palabras, empezaron de buena fe y siempre estuvieron en contra de la piratería, pero se han dado cuenta de que lo que han creado permite circunvalar las protecciones de Nintendo y eso se está usando para la piratería. Por lo tanto, deciden despedirse.

Otro de los problemas parece ser que sus creadores han estado ganando mucho dinero. Cuando la página de Yuzu estaba disponible, se podía ver que había disponible una versión «Early Access» de pago, y que con esto ganaban aproximadamente 30.000$ al mes.

Al final han aceptado dar por finalizado el proyecto y pagar una indemnización a de 2,4 millones de dólares a Nintendo. Es calderilla para una compañía de estas dimensiones, pero en realidad no es eso lo que han ganado. Lo que han conseguido es enviar un mensaje: cuidado con piratear juegos de Nintendo. Ahora la comunidad de videojuegos se lo tomará con más calma… o no.

Ya hay forks de los emuladores

Como ocurrió con youtube-dl en su día, poco tiempo después de la resolución judicial y de la desaparición de los emuladores ya hay forks de los mismos. No hay que olvidar que eran de código abierto y que cualquiera puede hacerlo, por lo que se pueden seguir descargando desde repositorios no oficiales. Y así seguirá.

Queda por ver cómo afecta todo esto a la emulación. Es posible que salga otro emulador que no se lucre y eso sea suficiente para que pueda seguir existiendo, que no tengamos ninguno nuevo hasta que las consolas dejen de fabricarse… habrá que ver.

Imagen: Montaje a partir de imagen generada con DALL-E