Esta semana se daba la mala noticia: Nintendo se cargaba a Yuzu y Citra, dos de los emuladores más populares para jugar a Switch y 3DS en equipos diferentes. Poco tiempo después empezaron a salirle cabezas nuevas a la hydra, y dieron un paso al frente proyectos como el de suyu o nuzu (el segundo ya desaparecido), pero no todo es lo que parece, empezando por el tema de la piratería.

El tema de la emulación es algo polémico. Creo que todos estamos de acuerdo en que es difícil mantener los juegos y los dispositivos con el paso del tiempo, que se lo digan a mis Master System II y Mega Drive (Genesis), que la primera la encontré hace poco, pero sin juegos ni mandos, y de la segunda nunca más se supo. Pero muchas veces la usamos para jugar a algo sin pagar, lo que es piratería. El lado positivo es que se mantiene viva una obra, pero lo de Yuzu era muy diferente.

Los rumores apuntan a distribución de juegos por parte de Yuzu

Vaya por delante que uno nunca puede conocer toda la verdad y si hay sombras en un suceso. Pero los rumores dicen que Yuzu, que creaba un emulador e incluso cobraba por su versión preiminar, no se lucraba sólo con el software. Todo según estos reportes, también tendrían foros y chats desde donde distribuían juegos pirata, lo que queda muy lejos de jugar a los títulos que habíamos comprado previamente. Este habría sido el principal problema por el que Nintendo los habría demandado y ganado el litigio.

Queda la duda de qué habría pasado sin esta distribución de contenido protegido. Nintendo alegó, entre otras cosas, que Yuzu y Citra eran dos programas que emulaban consolas que siguen en venta, pero la emulación en sí no es ilegal. Se llegó a un punto en el que muchos no le veían ningún recorrido a la demanda del gigante de los videojuegos, pero la ganó, más que probablemente por la piratería real que estaba teniendo lugar.

En la demanda también se incluía un punto en el que explicaban como ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ se descargó más de un millón de veces antes de que el juego saliera a la venta, algo que lógicamente fue la gota que colmó el vaso que sujetaba Nintendo.

La posibilidad de la «falsa bandera»

Otros rumores que se escuchan a un volumen más bajo aseguran que Nintendo y Yuzu han estado de la mano todo este tiempo. Suena un poco – o mucho – a conspiración, pero en los tiempos en los que estamos es difícil descartar posibilidades. Ese rumor diría que todo esto estaba preparado para que Nintendo le diera un golpe a la piratería, ganaría mucho y los de Yuzu estarían en el ajo. Es lo que, salvando las distancias, se conoce como ataque u operación de bandera falsa, es decir, un auto-ataque que da excusas para realizar algún movimiento y ganar algo en concreto. Posible o no, es algo de lo que también se está hablando.

No hay futuro de Yuzu ni Citra… de momento

En cuanto al futuro de estos emuladores, no pinta bien. De hecho, no pinta en absoluto. Sus desarrolladores los han abandonado tras el rapapolvo de Nintendo, y todo lo que ha salido hasta ahora son forks del original, pero sin ninguna mejora. Los de suzu, que ya tienen un logo más decente, han propuesto mejorar la interfaz, y así lo publican en sus grupos, pero ni siquiera saben si el código de Yuzu es compatible con ella. Puede sonar cómico, pero es como si hubieran hecho una interfaz con Figma sin saber cómo implementarla y si es posible. La cuestión es que no son desarrolladores, y lo mejor es mantenerse escéptico con todo esto.

El resto de forks no están mejor. Que existan nos permite seguir usando Yuzu, pero en su última versión. No habrá nuevas si nadie decide recoger un guante… algo peligroso tras lo sucedido.

¿Y Ryujinx?

Por el momento, los desarrolladores de Ryujinx guardan silencio. Es otro emulador para Switch, pero parece muy diferente a Yuzu, no tanto en lo que hacen como en cómo se lleva el proyecto. Si los rumores de la distribución de juegos son ciertos, Nintendo no habría ganado una batalla contra la emulación, sino que lo habría hecho contra la piratería. Es un poco como la nueva sentencia que permite a Movistar identificar a quienes comparten su contenido y posibilitan que gente que no paga pueda ver LaLiga. El delito es la distribución, no de quien ve/consume algo que está en la red. Puede haber y hay un tema moral, pero no legal. Esto lo explico porque Ryujinx no estará en peligro – no debería, en teoría – si sólo se encargan del desarrollo de un emulador.

Otros desarrolladores, como los de DraStic (Nintendo DS), prefieren no correr riesgos y han puesto su emulador gratuito en la Google Play.

Como siempre, informaremos si descubrimos algo más, pero de momento Yuzu ya no está tampoco en Flathub.