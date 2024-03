Hace unos instantes publicábamos la mala noticia de que Yuzu y Citra dejaban de existir por la demanda impuesta por Nintendo. En el mismo artículo hablábamos de aquello de ponerle puertas al campo, y de que ya había usuarios que habían subido los emuladores en forma de fork a otros repositorios para que se pudieran seguir usando los emuladores más populares para Switch y 3DS. Ahora me acabo de enterar de que existe suyu, el resurgir de las cenizas de Yuzu. Y ha resucitado riéndose.

Al leer el nombre ya he notado cierto tufillo a cachondeo. Supuestamente, «yuzu» se lee «yusu», por lo que he pensado «uno era yusu y el otro suyu…», pero no. O no del todo. Más abajo podemos leer que suyu se pronuncia como «sue-you», lo que al español se traduciría como «te denuncio» en el sentido de llevarte a los tribunales. Y es que en la descripción también leemos que no van a hacer dinero «principalmente para que Nintendo no nos denuncie jajaja«.

suyu está disponible en GitLab

El repositorio original lo abrió Crimson-Hawk en GitHub hace unas 14 horas, pero lo primero que leemos allí es que se han movido a GitLab. También han abierto un nuevo Discord, y es que parte del acuerdo de los desarrolladores de Yuzy/Citra era que eliminaran todo su rastro, incluidos chats de este tipo.

«suyu, pronunciado sue-you, es la vida después de la muerte del emulador más popular, de código abierto, para Nintendo Switch, empezado por los creadores de Citra. Está escrito en C++ con la portabilidad en mente, y mantenemos builds para Windows, Linux y Android«.

Es probable que parte de su desarrollo esté en proceso, o esa es la impresión que da al ver su logotipo. También es posible que no hayan querido perder mucho tiempo en algo así por si Nintendo vuelve a las andadas.

No sabemos cómo acabará todo esto, pero sí podemos especular. Se esperaba que tras la muerte de estos emuladores salieran otros, pero no tan pronto. Si echamos una mirada atrás en el tiempo, a cuando para ver una película teníamos que usar software como aMule, y que los intentos por evitarlo lo único que han conseguido es que en la actualidad podamos verlo de manera más sencilla e incluso sin descargar nada, uno puede imaginar un futuro en el que al cortar dos cabezas aparezcan 14 más, como con Hydra.

El siguiente capítulo de esta serie ha llegado pronto, y habrá que esperar para ver como sigue. Coged palomitas.