Hay que ver cómo son las cosas. Si hace unos meses nos entregaban una nueva versión de Raspberry Pi OS en la que se incluyó como opción Firefox, lo que puede ser un indicio de que se plantean el cambio, el pasado sábado nos entregaron una nueva versión del sistema operativo número 1 en DistroWatch que ha hecho el camino inverso. Se trata de MX Linux 23.1 en su respin para la Raspberry Pi.

Pero esa no es la novedad más destacada del «Libretto» ARM; lo más destacado de MX-23.1_rpi_respin es que ya soporta la Raspberry Pi 5. La actualización del SBC más popular fue importante, hasta el punto de que se compara su rendimiento al de algunos PC x86_64, pero, por muy bien que rinda, de poco sirve si no hay sistemas operativos 100% adaptados a ella. Poco a poco van llegando estas imágenes, y no sé si decir que la de MX es una más.

Novedades más destacadas de MX Linux 23.1 ARM

Las versiones para Raspberry Pi de la mayoría de sistemas operativos no son más que la versión de escritorio adaptada a las placas de la frambuesa. Por ese motivo, la nota de lanzamiento no es muy extensa; la mayoría ya se explicó en la de la opción normal. Pero sí hay algunas diferencias, como que Chromium ha pasado a ser el navegador web por defecto. El motivo parece ser el rendimiento, concretamente que Chromium se abre más rápido que el navegador del panda rojo. Entre el resto de novedades, ahora hay una configuración del usuario en el primer arranque.

En el apartado de problemas, destacan justo que esa configuración está sólo en inglés, aunque se puede elegir cualquier otro idioma de entre los disponibles para que sea el que use el sistema en el siguiente inicio de sesión.

MX Linux 23.1 para Raspberry Pi se puede descargar desde el el siguiente botón. Está disponible/probada para las RPi5, RPi4 y RPi400.