Nos lo habían prometido y ya está aquí. La Raspberry Pi 5 está a la vuelta de la esquina, y no podía llegar sin un buen traje de gala. Ese traje será el Raspberry Pi OS basado en el Debian 12 que llegó en junio, y esa es la novedad más destacada de todo lo que incluye la actualización. Es en la base en donde residen componentes como la versión de Python, PipeWire, redes y todo lo que hace que un sistema operativo se mueva con software más moderno.

El kernel que usa este Raspberry Pi OS es el mismo que el de la versión anterior, ya que el hecho de que esta distribución para placas de la frambuesa esté basada en Debian no obliga a que tengan que usar todo igual que su antecesor, y si no que se lo digan a su hijo favorito. En definitiva, el kernel es Linux 6.1, y a continuación tenéis una lista con lo más destacado que ha llegado con este Bookworm para las Pi.

Novedades más destacadas de Raspberry Pi OS «Bookworm»

Basado en Debian 12.

Linux 6.1, soportado hasta diciembre de 2026. Cambia raspberrypi-kernel por el basado en Debian linux-image-rpi.

Ahora usa Wayfire Wayland como gestor de ventanas, pero sólo para las RPi4 y RPi5. En versiones anteriores sigue usando Openbox.

LXpanel ha sido modificado por wf-panel-pi, este cambio motivado por el del punto anterior. Otros componentes han seguido el mismo camino o similar, con actualizaciones o cambios en su totalidad para mejorar el soporte y la consistencia con Wayland.

PipeWire se usa ahora por defecto.

El gestor de redes pasa a ser NetworkManager.

El navegador por defecto pasa a ser Firefox, dejando atrás al Chromium que había usado siempre.

32bits como versión principal

No circulaban rumores ni nadie esperaba otra cosa, pero hay que mencionar que la imagen de 32bits sigue siendo la opción principal. Hay una de 64bits, pero como opción.

¿Es esto importante? No. Y sí. Ofreciendo como opción principal la imagen de 32bits se asegura que el soporte con todo lo existente es bueno, pero no se «presiona» para un avance. Sin esa presión, los desarrolladores no actualizarán su software para los 64bits y no se podrá usar en esa versión.

Las Raspberry Pi 4/5/400 tienen una opción con 8GB de RAM. Si alguien quiere aprovechar toda esa memoria tiene que usar la imagen de los 64bit,s y si los terceros desarrolladores no están por la labor habrá menos compatibilidad.

Descarga Raspberry Pi OS

Las imágenes de Raspberry Pi OS están todas en la página de descargas del proyecto. Si se usa Imager, se pueden descargar e instalar desde el software oficial de la compañía.