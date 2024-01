Vaya pistoletazo de salida dio Valve con su Steam Deck. Cuando fue presentada parecía una consola, pero pronto nos dimos cuenta de que en verdad era un ordenador de mano vestido de consola. Más tarde, tanto como más de un año después, dos de los principales fabricantes de equipos para juegos hicieron todo lo posible para no perder ese tren, y tanto las Lenovo Legion Go como la Asus Rog Ally se pusieron a la venta con más potencia sacrificando la autonomía. Eso es algo que, en teoría, no le pasa a la MSI Claw A1M recién presentada.

Claro está, de momento no hay revisiones de la misma y no se puede confirmar nada, pero de lo que sí podemos leer en su página web oficial es que tiene una batería de 53Whr que aguanta un «50% más que la media». ¿En cuántas horas se traduce eso? Ya lo veremos. De momento es lo que dice en sus especificaciones técnicas que detallamos en la siguiente tabla.

Especificaciones técnicas de la MSI Claw A1M

Claw A1M Componente Detalles CPU Hasta Intel Core Ultra 7 (Series1) Sistema operativo Windows 11 Pantalla FHD tactil de 7″

1920×1080

120Hz

IPS Audio 2 altavoces de 2W Conectividad Intel Killer BE Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4 Gráfica Intel Arc Memoria 16GB LPDDR5-6400 Puerto Jack 1 de entrada y salida de audio Puertos I/O 1x Type-C (USB/DP/Thunderbolt) con carga PD

1 ranura Micro SD Controles Botones ABXY RGB

Sticks L y R RGB

D-pad

Gatillos análogicos L y R Hall Effect

bumpers L y R

Botón de vista

Botón de menú

Boton M de centro MSI

Clave OSD

2 botones asignables (macros)

HD háptico Seguridad Lector de huellas dactilares Batería 53Whr de 6 celdas

2 horas al máximo rendimiento Adaptador 65w PD de cargar rápida Peso 675gr Dimensiones 294x117x21.2 mm Color Negro

El precio se comenta que estará por los 699$ de entrada. Tiene los mismos 16GB de RAM que el resto de ordenadores de este tipo, pero hay información, como el almacenamiento y otros detalles, que están por confirmar.

Analicemos lo anterior

Sobre el papel, mucho de lo que ofrece la MSI Claw A1M ya está disponible en los ordenadores de mano más populares, pero hay algunas cosas en las que esta de MSI destaca. Por ejemplo, el lector de huellas, que sí está presente en la Rog Ally, aunque con ciertos problemas, no están presentes en la Legion Go ni la Steam Deck. Potente es, pero habrá que ver como se comporta, del mismo modo que habrá que comprobar la calidad de la pantalla que no es OLED aunque su resolución sea de 1920×1080.

Otro punto que habrá que poner a prueba será el de la duración de la batería. Si Valve no ha sacado una Steam Deck 2 y sacó la versión OLED fue porque introduciendo pequeñas mejoras, como las de la APU, una batería más grande y la pantalla OLED que consume sólo energía en los píxeles en uso -los negros no consumen-, la autonomía no sólo se ha mantenido, sino que ha aumentado. Y el rendimiento también se nota, no de una manera brutal, pero está ahí.

Aún hay más sobre la MSI Claw A1M

Lo que no vemos en la tabla son algunos detalles que sí están en la página de presentación y promocional de la MSI Claw A1M:

Tiene un sistema Cooler Boost HyperFlow que promete mantener el dispositivo más fresco y jugar más tiempo.

Cuenta con el MSI Center M, diseñado para ordenadores de mano y para realizar ciertos ajustes a una pulsación de distancia. Recuerdan un poco a los de la Steam Deck, y permitirán cambiar ajustes rápidamente para mejorar en algo la experiencia de juego. O justo lo contrario, ya que se pueden realizar cambios para que el juego se vea peor, pero se alargue la autonomía.

La pantalla puede con hasta 120Hz.

Cuenta con MSI App Player que ofrece juegos disponibles en Windows y Android.

¿Y Linux?

Como las Rog Ally y Legion Go, no suelen dar detalles sobre el soporte con otros sistemas operativos diferentes al que viene preinstalado. Es probable que se pueda instalar Linux, como ChimeraOS, pero es una decisión que debe tomar cada uno. Yo, por mucho que me guste Linux y lo meta en cualquier PC que me compre, no sé si le cambiaría el sistema operativo a un aparato como este, o por lo menos no hasta que se confirmara que se puede con inicio dual o desde una unidad externa.

De momento, otro handheld ha llegado a la ciudad, y a la espera de confirmar algunos detalles, pinta bien. Si la autonomía poniéndole ciertos límites a la potencia está a la altura de la Steam Deck llegará el momento de decir aquello de «Valve, toma nota». De lo contrario estaremos ante un aparato que nos obligará a abrazar paredes.