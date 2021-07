Yo no soy un gran aficionado a los videojuegos. Ahora mismo paso mis tiempos muertos con PPSSPP, lo que es un emulador para la ya descontinuada PSP, pero a los jugones de verdad les gustan las consolas más nuevas o los PC más potentes. Entre estos dos tipos de jugadores, creo que la mayoría opta por un ordenador, por lo que me ha sorprendido, en parte, leer que Valve ha anunciado Steam Deck.

Como podemos suponer por su nombre y la imagen de cabecera, Steam Deck será una consola que no solo será compatible con Steam, sino que ese sera el lugar desde donde se conseguirán los juegos. En la página web oficial lo promocionan como una consola que se enciende, se pone el usuario y contraseña y se empieza a jugar a nuestra biblioteca de Steam.

Procesador Zen 2 + RDNA 2 que ofrece un rendimiento más que suficiente para ejecutar los últimos juegos AAA en una potencia envolvente muy eficiente.

Cruceta a la izquierda y 4 botones a la derecha.

Sticks analógicos, 4 gatillos y 4 botones en la empuñadura.

Dos trackpads.

Pantalla táctil de 7 pulgadas.

Giroscopio.

Sonido de alta fidelidad.

7 u 8 horas de autonomía.

Slot para tarjeta SD.

Posibilidad de conectarla a un monitor externo, ratón y teclado.

Almacenamientos de 64GB, 256GB y 512GB.

Movido por una nueva versión de SteamOS basada en Arch Linux y escritorio KDE.

Proton incluido.

Lista detallada en este enlace.

La Steam Deck ya se puede reservar por 419€ la versión de 64GB, 549€ la de 256G o 679€ la de 512GB. Todas incluyen un estuche, pero las más caras usan una memoria de almacenamiento más rápida y la más alta de la gama también cuenta con una pantalla antirreflectante. Los que se decidan a reservarla la tendrán disponible en diciembre, por lo que puede ser un buen regalo navideño para los jugones.

La duda que me queda es si el precio es justo o no. Estamos hablando de una consola portátil capaz de mover juegos de PC, lo que explicaría que tenga un precio similar al de las consolas como la PlayStation y Xbox. Lo único que sé es que no está hecha para mí, alguien que es feliz terminando juegos como el Dungeon Siege: Throne of Agony en PPSSPP.