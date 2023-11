La última versión del sistema de las ventanas llegó en 2021, pero con ya uno de cada 4 equipos usándola se podría decir que ha empezado a despegar ahora. Los usuarios del sistema de Microsoft no se animan a actualizar muy pronto, y si no que se lo digan a los que abandonaron Win 7 por obligación más que por decisión. Además, los nuevos equipos vienen ya con Microsoft Windows 11, y eso ayuda a aumentar su cuota de mercado. Pero, ¿por qué hablamos de esto en Linux Adictos? Por dos motivos: tenemos una sección «Linux vs Windows» y Windows es compatible con aplicaciones de Linux.

El culpable de esto es un software que se llama WSL (Windows Subsystem for Linux). Al principio, cuando salió para Windows 10 había que escribir varios comandos para activarlo y lo que obteníamos era una distribución, pero para ejecutarle en el terminal. Pronto salieron trucos para ejecutar aplicaciones de Linux con interfaz de usuario, e incluso más recientemente se consiguió abrir un escritorio haciendo uso del escritorio remoto, pero en Microsoft Windows 11 esto es más sencillo. El soporte para aplicaciones de Linux con GUI es oficial.

Microsoft Windows 11 permite ejecutar aplicaciones de Linux con GUI

En una actualización de WSL 2, el susbistema de Windows para Linux permite ejecutar aplicaciones con interfaz de usuario, independientemente de si están diseñadas para X11 o Wayland. Los de Satya Nadella explican que la experiencia de escritorio está totalmente integrada, y no mienten, ya que obtenemos:

Posibilidad de lanzar las aplicaciones de Linux desde el menú de inicio de Windows.

Posibilidad de anclar las aplicaciones de Linux a la barra de tareas de Windows.

Uso de Alt+Tab para cambiar entre aplicaciones de Linux y Windows.

Cortar y pegar entre aplicaciones de Windows y Linux.

Los cuatro puntos anteriores se pueden resumir diciendo que se instalarán las aplicaciones y se comportarán como las nativas, ni más ni menos.

Cómo instalar aplicaciones de Linux con GUI en Windows

Para poder instalar aplicaciones de Linux con GUI en Microsoft Windows 11 hay que tener un controlador instalado para vGPU. Enlaces para los de Intel, AMD y NVIDIA. Lo siguiente es instalar WSL, ahora en su segunda versión. Si no hay instalación previa, hay que abrir PowerShell o el símbolo del sistema de Windows como administrador, escribir wsl --install y reiniciar el equipo. Cuando se reinicie, la instalación continuará y hay que introducir un nombre de usuario y una contraseña. Esta será la credencial para Ubuntu, pero se pueden instalar más sistemas desde la Microsoft Store. Si ya estaba instalado WSL, lo que hay que escribir es wsl --update . Para instalar las aplicaciones, lo que hay que hacer es tirar de terminal. Abrimos el sistema operativo en cuestión, en este ejemplo Ubuntu, y escribimos el comando de instalación, como por ejemplo sudo apt update && sudo apt install gnome-text-editor . La aplicación aparecerá en el menú de inicio.

Por qué me interesa como usuario de Linux

Nadie os va a decir que os paséis a Windows si sois usuarios de Linux. Tampoco que el sistema de Microsoft sea lo mejor. Pero esto sí os interesa si sois usuarios de Linux por un motivo: podréis seguir usando todas vuestras aplicaciones favoritas aunque os pongan Windows 11 en el trabajo o en el ordenador de un familiar.

Microsoft pone como ejemplos la instalación de software como GIMP o VLC, lo que no tiene mucho sentido, pero también GNOME Text Editor o Nautilus. También se puede instalar Dolphin, y éste gestiona mejor las conexiones FTP que el gestor de archivos de Windows.

Pero, en definitiva, si estás muy acostumbrado a un programa y éste sólo está para Linux, podrás usarlo en Windows 11 y con interfaz de usuario.

WSA, aplicaciones de Android nativas en Microsoft Windows 11

Otra novedad de Microsoft Windows 11 para los usuarios de Linux llegó a los que quieren ejecutar apps de Android, el Linux móvil más popular aunque no sea tan puro como postmarketOS o Mobian, en el escritorio. Su nombre es WSA por Windows Subsystem for Android, y funciona aún mejor que las aplicaciones de Linux con GUI en Windows.

WSA incluye por defecto la tienda de apps de Amazon, pero es posible instalarle la Google Play. Con esto podremos, por ejemplo, jugar a los juegos móviles en un equipo con Windows. Cierto es que hay muchos desarrolladores que lanzan versiones web de sus aplicaciones o las suben directamente en la Microsoft Store, pero poder usar apps de Android, sumado a las de Windows y también a las de Linux, hacen que el combo sea completo.

¿Queremos algo así en Linux?

Sí, pero no a cualquier precio. La instalación debe ser sencilla, y el sistema no debe cargarse con «morralla». ¿Os imagináis que le podría pasar a vuestro Linux, ese que corre tan bien, si se le añadiera parte de Windows en su código? Eso es lo que ha hecho Microsoft en Windows 10 y posteriormente en Windows 11.

Windows no es el sistema más fluido del mundo, y añadirle un poco de peso en una actualidad con equipos potentes no cambia mucho las cosas para mal. Gran parte del trabajo lo hace tirando de virtualización, lo que hace que el consumo de recursos se dispare. Bien mirado, si el consumo de recursos debe subir yo ejecuto aplicaciones de Windows 11 en GNOME Boxes y «ya está». Entre comillas porque tengo que lanzar una aplicación diferente y luego ver todo el escritorio, pero puedo abrir sus apps.

Lo de Android es un poco diferente. En Linux no tenemos tantas aplicaciones como en Windows, y ni siquiera Spotify lanza una app nativa (es más bien una web) para Linux. Con algo parecido a WSA se nos abrirían muchas puertas. Existen Anbox y Waydroid, pero su instalación dista mucho de ser sencilla y limpia para el sistema operativo.

Microsoft ama Linux

Microsoft ama Linux. No lo digo yo, lo dicen ellos. Tienen su propio sistema operativo de escritorio, pero el que usan para servidores es Linux. Y saben que muchos desarrollares nos decantamos por algún sistema con el kernel de Torvalds, por lo que han decidido mimarnos un poco. ¿Lo suficiente para que cambiemos? Nah.

Imagen de cabecera: Microsoft.