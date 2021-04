Hace casi un año, Microsoft anunció el objetivo de llevar las aplicaciones de Linux con GUI a Windows Subsystem For Linux, más conocido como WSL. Algunos «afortunados» pudieron probarlo, pero no ha sido hasta esta tarde que han hecho otro anuncio, concretamente que ya está disponible para insiders lo que han bautizado como WSLg. Aunque no lo explican en su artículo, probablemente la G sea de GUI, lo que es Graphical User Interface (interfaz gráfica de usuario).

Lo que sí han dicho es que WSLg es una función de código abierto, y han publicado la demostración en vídeo que tenéis debajo de estas líneas, en donde abre software como gedit, Audacity o Edge para Linux. Cuando se abre una aplicación de Linux con GUI, en el icono del panel inferior aparece el logotipo de Tux, la mascota de Linux.

WSLg es de código abierto

Las aplicaciones de Linux aparecen en el menú de inicio y pueden acceder también al sistema de audio, por lo que parece que en el futuro se podrán usar programas de Linux completos en Windows 10 gracias a WSLg. También se pueden usar las IDE de Linux y se incluye soporte para gráficos 3D acelerados por hardware.

Esta novedad ya está disponible en la versión Windows 10 Insider Preview Build 21364, pero hay que tener algo en cuenta: aunque suena bien, y de hecho me parece una función interesante, nunca trabajará tan bien como lo hace en una instalación nativa de Linux. Es cierto que WSL ha ganado en fluidez con el paso del tiempo, pero si ya se nota menor velocidad cuando se trabaja sólo con el terminal, no me quiero ni imaginar la diferencia que habrá cuando se ejecute una app con interfaz en un equipo modesto.

Pero las cosas como son: si se tiene un buen equipo, poder usar aplicaciones exclusivas de otros sistemas operativos aunque sean virtualizadas es algo importante, aunque jamás seré fan del sistema de Microsoft por la mala sensación que me deja su velocidad.