Con dos portátiles, un SSD externo, una Raspberry Pi 4, un iMac y una PineTab, no se puede decir que vaya corto en cuanto a dispositivos para probar cosas. Creo que, literalmente y si quiero, puedo probarlo todo, bueno, menos las últimas versiones de macOS porque mi iMac es ya un viejete. Así que hace poco tomé una decisión: mi portátil más flojo, cuya batería ya está muerta, tiene ahora instalado Windows 11 y Ubuntu 22.04, con lo que pretendo, además de tenerlo de soporte, usarlo de «tv box» y consola retro. Esto me ha llevado a conocer WSA de Windows, pero no en el mismo portátil.

Hace años, Microsoft presentó WSL, lo que son las siglas de Windows Subsystem for Linux (aquí cómo instalarlo). Para los usuarios de Linux, esto no es de gran importancia, a no ser que quieran usar las mismas aplicaciones estén en el sistema operativo en el que estén. Con Windows 11 se podrá instalar Linux con GUI de manera nativa, sin herramientas de terceros, y la experiencia de usuario mejorará. Lo que también ha traído Windows 11 es WSA, o Windows Subsystem for Android, y esto es algo que hay que probar para entender que se necesita algo parecido para Linux. Porque no, no lo hay.

WSA permite ejecutar apps de Android en Windows 11 de manera nativa

Ahora mismo, si queremos usar aplicaciones de Android en Linux tenemos varias opciones, pero las más extendidas son dos: Anbox y Waydroid. La segunda se basa en la primera, y puede estar bien, pero yo lo probé hace tiempo en Ubuntu y dista mucho de ser perfecto o acercarse a WSA. Porque WSA es un servicio que, tras la instalación, está bien limpio, sin bloatware, sin instalar las aplicaciones de la calculadora y todo eso que se nos añade al menú de inicio y jamás vamos a usar.

En mi SSD externo, el disco que usaba mi portátil principal, le dejé Windows 10 por lo que pudiera pasar. Por ejemplo, Kodi 19.4 se me cierra, tanto en Ubuntu como en Manjaro, y no sé si es algún addon en concreto, pero no me va. Así que, cuando quería ver algo en Kodi, conectaba mi SSD y lo hacía desde Windows 10 (no funciona en una máquina virtual si os lo estáis preguntando). Pero instalar Windows 11 en mi PC más flojo me animó a hacerlo también en mi SSD, en donde puedo aprovechar los 32GB de RAM y todo el Intel i7, así como la tarjeta gráfica.

Fue entonces cuando seguí los pasos descritos en este vídeo, ya que las aplicaciones nativas de Android en Windows 11 ya es oficial, pero de momento sólo en EEUU y dependiendo de la App Store de Amazon. Con ese vídeo podemos habilitar WSA e instalar la Play Store. Y de ahí, a lo que queramos.

Aplicaciones nativas al 99% y sin bloatware

Una vez seguidos los pasos del vídeo, tendremos la Play Store como una aplicación más, y después de configurarla y añadir una cuenta, podremos descargar lo que queramos de la tienda oficial de Google. Además, podemos descargar un navegador y, desde él, instalar aplicaciones que no estén en la tienda oficial, como Aptoide. Por ejemplo, aunque Cider esté bien, a veces se nota como el sonido se entrecorta, y no nos permite descargarnos música. Si instalamos Apple Music tendremos la aplicación oficial de Apple para Android, y desde ésta sí podremos descargar la música. El tamaño del disco duro se comparte con el del sistema operativo principal.

¿Y por qué me parece mucho mejor que Anbox y Waydroid? Para empezar, porque funciona; porque Windows 11 sólo hay uno (en diferentes ediciones según la licencia) y en todos se instala igual; porque no tenemos que instalarlo de una manera como en Ubuntu o de otra como en Arch Linux; no tenemos que estar pensando si usamos Wayland o no; porque no dependemos de una caja que tiene aplicaciones que no queremos instaladas por defecto y que aparecerán en el menú de inicio. La experiencia es, como dirían en inglés, «flawless», y no consume muchos recursos.

En mis pruebas, una vez iniciado WSA y alguna aplicación, el consumo de disco es de un irrisorio tanto por cien y menos de 300MB de RAM, creo que menos de lo que consume ahora mismo cualquier navegador web puntero con unas pocas pestañas abiertas. Y si digo que son nativas al 99% es porque no se pueden poner a pantalla completa eliminando la barra superior y tapando el panel inferior.

Lo más parecido lo usan algunas versiones de Linux para móviles

En cuanto a móviles, la cosa está un poco diferente. Son los diferentes proyectos los que facilitan las cosas, y, sin contar con las apps extra que instala, Waydroid funciona bastante bien. Pero yo echo de menos algo como WSA en Linux, y más teniendo en cuenta que Android está basado en Linux. Resulta que Microsoft ha incluido este logro en Windows 11 antes que Linux, aunque bueno, en parte porque cada proyecto es un mundo. Cuando probé Waydroid en Ubuntu sentí cierta satisfacción, pero no funcionaba todo lo bien que debería. Por ejemplo, los colores no eran fieles al tema elegido, y si elegíamos un tema oscuro, lo que hacía era básicamente invertir algunos y dejar otros en su tema oscuro.

Pero no es lo mismo, y más que yo no lo siente nadie. Eso de no instalar nada más que el entorno, como hace WSA, y que las aplicaciones funcionen perfectas como si estuviéramos con una tablet Android es algo que me gustaría tener en Linux sin complicarme mucho la vida ni llenar mi instalación con software que no quiero.

No se recomienda WSA con menos de 3GB de RAM

Lo que sí hay que tener en cuenta es que Microsoft pide al menos 8GB de RAM para que funcione bien, y por lo menos a mí no se me instaló en el portátil más flojo. No sé si fue por este límite o porque yo lo instalé de una manera no oficial, pero no pude con 4GB de RAM y un Intel i3.

Y un mensaje para los haters, o sencillamente los puristas que sólo esperan que hablemos de Linux en un blog sobre Linux. Tenemos una sección llamada Linux vs Windows, y además, mirar a la competencia no está mal si con eso podemos mejorar nosotros mismos. WSA es un ejemplo de ello, y espero a que llegue el día en el que algo funcione igual de bien, aunque sea el mismo Anbox con su bloatware, para cualquier distribución Linux.