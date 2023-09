Este es mi último artículo en este respetable espacio, a partir del próximo voy a escribir en otro título de esta casa, Ubuntulog.. Para despedirme quiero compartir lo que aprendí sobre Linux en Linux Adictos.

Comencé como bloguero por casualidad. Yo escribía en una revista llamada Linux+DVD, que se editaba entre otros idiomas en español. Esa revista, como parte de un proceso de reducción de costos, pasó a ser digital y, como parte de un proceso de reducción de personal, eliminó los comentarios. En aquel momento, Microsoft tenía su plataforma de blogs y, como por mi universidad yo tenía acceso a ella, armé ahí un espacio para que los lectores pudieran comentar.



La revista terminó cerrando y Microsoft transfiriendo los blogs de su plataforma al servicio gratuito de WordPress. Ya me había gustado lo de los blogs. Con el tiempo, pasé a un plan de pago que me dio derecho a usar mi dominio. Desde ahí cubrí la crisis de OpenOffice de la mano de Oracle, el cambio a LibreOffice en las distribuciones Linux (si no fui el primer bloguero en español en dar la noticia, pegué en el palo), la llegada de Unity, la desmentida de Shuttleworth de que planeara ingresar en el mercado de los móviles, el anuncio de Ubuntu para móviles y el abandono de Ubuntu para móviles y Unity.

Vino el 2019, la economía argentina entró una vez más en una cíclica crisis y WordPress que no entiende de inestabilidades económicas exige pagos anuales (En dólares). Mi economía ya estaba en crisis debido a la muerte de mi padre y la disolución de la empresa familiar. Había decidido dejar de ser bloguero cuando revisando la casi abandonada aplicación de Facebook Messenger en mi móvil veo la invitación de Linux Adictos para escribir aquí.

Lo que aprendí sobre Linux en Linux Adictos

En mi anterior encarnación de bloguero yo escribía lo que me apetecía cuando me apetecía y, me importaba un rábano el algoritmo de Google. De repente tuve que acostumbrarme a escribir para conseguir la famosa lucecita verde del plugin Yoast que dice que un artículo tiene la más mínima posibilidad de aparecer en el buscador, seleccionar una imagen, asegurarme que tenga el tamaño adecuado y poner una descripción que indique su contenido.

Todo eso fue una experiencia muy positiva para un tipo cuyo cerebro suele funcionar más rápido que sus manos y con la costumbre de empezar hablando de los paquetes Snap para terminar en un comentario sobre la reproducción de los lémures en cautiverio.

Pero, volviendo al tema, esto es lo que ustedes me enseñaron:

Linux y el software libre son mucho más que software : He escrito artículos criticando a Richard Stallman (También varios apoyándolo) y contra proyectos de software libre y siempre apareció gente defendiéndolos. En algunos casos con argumentos, en otros como se reacciona cuando uno ataca a su club de fútbol favorito o a un familiar). Algo que genera esa pasión es mucho más que un montón de bits es parte de nuestra vida.

: He escrito artículos criticando a Richard Stallman (También varios apoyándolo) y contra proyectos de software libre y siempre apareció gente defendiéndolos. En algunos casos con argumentos, en otros como se reacciona cuando uno ataca a su club de fútbol favorito o a un familiar). Algo que genera esa pasión es mucho más que un montón de bits es parte de nuestra vida. No hay que abandonar lo básico : Creo que soy el autor que más debo haber incurrido en off topics, y de algunos posts estoy realmente orgulloso como mi serie sobre los laboratorios Bell. Pero cada tanto hay que volver a los temas básicos como la diferencia entre los repositorios o la forma de particionar un disco.

: Creo que soy el autor que más debo haber incurrido en off topics, y de algunos posts estoy realmente orgulloso como mi serie sobre los laboratorios Bell. Pero cada tanto hay que volver a los temas básicos como la diferencia entre los repositorios o la forma de particionar un disco. Todo proyecto tiene su usuario: Reconozco que tengo una mentalidad de costo/beneficio (No necesariamente medido en dinero) por eso a veces escribo cosas como esta.https://www.linuxadictos.com/los-mas-inutiles-proyectos-de-software-libre.html Pero, gracias a Dios no todo el mundo piensa como yo y por eso hay proyectos de código abierto, que al igual que la tortuga de la fábula siguen adelante. Voy a ser el primero en alegrarme si le termina ganando a la liebre.

Fue un gusto haber compartido estos cuatro años con ustedes y, seguramente volveremos a encontrarnos en este o en algún otro punto de la blogósfera.