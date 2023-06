Lo que sigue es un artículo de opinión. Los criterios para definir los más inútiles proyectos de software libre son algo subjetivos y, por supuesto los lectores son bienvenidos a expresar su acuerdo o desacuerdo.

Los proyectos de esta lista llevan tiempo entre nosotros y su utilidad desapareció con los años o hay otras alternativas que cumplen mejor con las necesidades de los usuarios. Sin embargo, siguen consumiendo tiempo y recursos que estarían mejor dedicados a otros fines.



Cuando Richard Stallman inició el movimiento del software libre, no solo pensaba en las licencias y en algunas herramientas, también se proponía crear un sistema operativo que reemplazara a UNIX. La base de ese sistema operativo que nunca llegó era GNU/Hurd.

Para poder construir este sistema operativo GNU/Hurd ofrece:

En resumen, de lo que se trata es, en propias palabras de Stallman:

Actualmente Hurd funciona sobre el microkernel GNU Match.

Sobre la base de GNU/Hurd se construyó una versión de Debian. La propia descripción del proyecto justifica la inclusión en esta lista.

Hurd aún no está terminado y no es adecuado para el uso diario, pero se sigue trabajando en él. Actualmente, The Hurd sólo se está desarrollando para la arquitectura i386, aunque se realizarán adaptaciones a otras arquitecturas una vez que el sistema sea más estable.[